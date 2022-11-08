بصمة مصرية.. مؤلف الموسيقى التصويرية لقمة المناخ: أشعر بالفخر

أكد الموسيقار هشام خرما مؤلف الموسيقى التصويرية لقمة المناخ، أنه تواصل مع الشركة المنظمة لقمة المناخ منذ شهرين وتم بالفعل الاتفاق على تأليف الموسيقى التصويرية للقمة .

وقال هشام خرما في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “ الحكاية “ المذاع على قناة “ ام بي سي مصر “، :”أشعر بالفخر بعد مشاركتي بفني في حدث كبير مثل قمة المناخ ”.

وتابع هشام خرما:" بدأت التأليف والتوزيع داخل مصر وخارجها خلال شهر وننتظر ردود الأفعال حول الموسيقى التصويرية ".

وأكمل هشام خرما:" الموسيقى لغة عالمية تفهمها أي جنسية، و للجنسيات مجتمعة في قمة المناخ من أجل حماية العالم".

ولفت هشام خرما:" كان نفسي اعمل مقطوعة موسيقية بها أمل وتوليفة لحن تشعر من يسمعها أنها بها بصمة مصرية".