في قمة المناخ.. الرئيس السيسي: مستعد للعمل على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.. وماكرون يؤكد: علينا مواصلة تخفيف الآثار الناجمة عن التغير المناخي

شهدت فعاليات مؤتمر المناخ اليوم، حضور العديد من رؤوساء الدول المختلفة، كما شهد ناقشا ثرياً لجميع المشاركين.

السيسي في قمة المناخ: أنا مستعد للعمل على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في افتتاح الشق الرئاسي من قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال الرئيس السيسي، في كلمته، "إحنا محتاجين نتحرك ونعمل من أجل وقف الأزمة الروسية الأوكرانية التي تؤثر على دول العالم".

وأضاف الرئيس السيسي "أوجه نداء من أجل أن تتوقف هذه الحرب "، مؤكدا "نحن كـ دول اقتصادها مش قوي عانت الكثير من تباعات أزمة كورونا على مدار عامين، والآن نعاني أيضا من الحرب الروسية الأوكرانية".

يجب أن تتوقف الحرب

وتابع الرئيس السيسي "أتصور أن العالم كله يعاني من الحرب الروسية الأوكرانية ، وأنادي باسمكم واسمي بتوقف هذه الحرب".

وأكمل الرئيس السيسي "أنا مستعد من أجل العمل لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وأتصور أن الكثير من القادة يشاركونني هذا الرأي".

رئيس كينيا: التغيرات المناخية تؤثر على 250 مليون نسمة في إفريقيا

أكد وليام روتو رئيس كينيا، أن العالم يعاني اليوم بسبب التغيرات المناخية، وهناك انتشار للكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والحرائق والفيضانات وذوبان الجليد والتصحر .

وقال وليام روتو في كلمته بقمة المناخ كوب 27 بشرم الشيخ، :" هناك تزايد في حدوث الكوارث الطبيعية بما يهدد بارتفاع مستوى البحر ".

وأضاف روتو:" تشير التقديرات إلى أن التغيرات المناخية تؤثر على 250 مليون نسمة في إفريقيا بشكل كبير ".

وتابع :" المخاطر الناتجة عن الجفاف أثرت على الكثيرين في افريقيا".

وأضاف وليام روتو:" جثث الفيلة والحمير الوحشية والابقار بدأت تزداد في كينيا بسبب التغيرات المناخية وأنفقنا 3 ملايين دولار من اجل توفير العلف والمياه".

ملك الأردن: التغيرات المناخية تهدد الأنهار والعالم يدفع الثمن..فيديو

أكد الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، أنه يتوجه بالشكر والتقدير لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى مصر، على حفاوة الإستقبال وحسن التظيم لقمة المناخ.

وقال الملك عبدالله الثاني، خلال كلمته التي ألقاها، بفعاليات مؤتمر المناخ، cop2، أنه يتم العمل على مجال مكافحة التغيرات المناخية، إلا أن اثرها تدفع ثمنه جميع الدول، وخاصة الدول النامية، مؤكدا أنه سيكون هناك اجراءات هامة من مؤتمر المناخ للوصول لنتائج هامة.

رئيس الكونغو: بقاء البشرية يتطلب احترام الالتزامات دون مراوغات

أكد رئيس الكونغو دينس ساسو نجيسو، أن مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، يجب أن يكون مؤتمرا للعمل والتحرك بعد العديد من الإعلانات والنوايا والوعود التي لم يتم الوفاء بها منذ سنوات.



وقال رئيس الكونغو، في كلمته، اليوم الإثنين، خلال فعاليات الدورة الـ27 لمؤتمر COP27 بمدينة شرم الشيخ، إنه حان الوقت الآن لأن ننتقل إلى الأفعال الملموسة والمحددة، وهذا سيكون أساس مصداقيتنا، لافتا إلي أن بقاء البشرية يتطلب أن نحترم دون مراوغة الالتزامات التي أخذناها على عاتقنا وتنفيذ المبادرات الفعالة التي ترتبط بالحفاظ على البيئة.

وأشار إلى أن الكونغو لديها الإرادة الثابتة والعزيمة المستمرة للمشاركة بصورة فعالة ونشطة في الجهد الدولي الهادف لمكافحة التغيرات المناخية.

رئيس موزمبيق: بلدنا من أكثر الدول المتأثرة بقضية تغير المناخ.. فيديو

قال فيليبي نيوسي رئيس موزمبيق، إن بلده من أكثر الدول المتأثرة بقضية تغير المناخ لأن دولته تعاني من الأعاصير الاستوائية والفيضانات التي تتطلب الكثير من جهود التكيف.

وأضاف "فيليبي نيوسي" خلال كلمته فى جلسة بـ قمة المناخ المنعقدة بشرم الشيخ، أن دولته أقامت العديد من محطات الأرصاد لتوفير الإنذار المبكر من أجل العمل المبكر لحماية المجتمعات الأكثر هشاشة لظروف الطقس المتطرف.

البرهان: السودان ملتزم بخطط وبرامج التحول الأخضر



أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بجهود السعودية في التصدي الجاد للتغيرات المناخية في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف في كلمة خلال فعاليات قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، تقدم الحلول العملية المناسبة، لامتصاص ومعالجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ومعالجة تدهور التربة، والحفاظ على القطاع الغابي والمراعي الطبيعية.

وتابع:"أجدد التزام السودان بخطط وبرامج التحول الأخضر، وإتاحة إمكانياته وموارده الطبيعية لتكون تحت تصرف التحول الأخضر"

رئيس العراق بقمة المناخ: نؤيد مقترح مصر بضرورة وقف الحرب الروسية الأوكرانية

وجه عبد اللطيف رشيد رئيس العراق، التحية لـ الرئيس السيسي، قائلا: "نؤيد مقترح الرئيس السيسي بضرورة وقف الحرب في أوكرانيا، ونشكره على هذا المقترح ".

وقال عبد اللطيف رشيد في كلمته في قمة المناخ كوب 27 بشرم الشيخ: " التحدي الأبزر الذي نواجهه في العراق هو مشكلة المياه وهذا ما قد يثير الدهشة ".

وأضاف عبد اللطيف رشيد: " تضاعفت الأزمة مع شح الأمطار والجفاف خلال الاعوام الأخيرة وتضررت الزراعة بشكل مباشر بما ضاعف مشكلات التصحر ".

وأكمل عبد اللطيف رشيد :" الجفاف المتزايد في العراق يشكل تحديا خطيرا لمعظم المواطنين واقتصاد الدولة، بما يؤثر على الحياة والبيئة في المنطقة بشكل عام ".

رئيسة تنزانيا: على البلدان المتقدمة الوفاء بالتزاماتها تجاه الدول النامية

أكدت سامية صولوحو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا، أن هناك جوائح واجهت العالم، من بينها التغيرات المناخية، مشيرة إلى أنه نعمل على تحقيق التنمية المستدامة، والتحول نحو الطاقة الخضراء.

وقالت سامية صولوحو حسن، إن التغيرات المناخية، لها أثر كبير على المجتمعات الضعيفة، مؤكدة أنه سيتم العمل على اتخاذ المسار الأخضر، لتسريع التنوع الإقتصادي.

وتابعت رئيسة جمهورية تنزانيا، أن العلم أظهر العلاقة المباشرة بين رخاء الناس، وبين الرخاء البيئ، وتحقيق النمو الأإقتصادي.

ماكرون: علينا مواصلة تخفيف الآثار الناجمة عن التغير المناخي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن هناك تقدما محرزا منذ قمة جلاسكو للمناخ، مؤكدا أن أولويات أوروبا مواجهة التغير المناخي.

رشاد العليمي: مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تعزز فرص السلام والتنمية في المنطقة

قال رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي فى الجمهورية اليمنية، إن انطلاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تعد وسام فاعلا من المملكة العربية السعودية للتخفيف من حرارة كوكب الأرض والتقليل من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.