هشام آمنة يشارك فى ندوة للاستفادة من تجربة كوريا فى مواجهة تغير المناخ

يشارك صباح اليوم ، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في ندوة حول (التقنيات والسياسيات البيئية الكورية وأنشطة بناء القدرات المتعلقة بالمناخ مع البلدان الشريكة) ، والتي ينظمها المعهد الكوري للصناعة والتكنولوجيا البيئية (KEITI) ، بالمنطقة الزرقاء ، بجناح كوريا، بحضور تشوي هيونج جين رئيس المعهد والدكتور كيم سانج هيوب الرئيس المشاركة للجنة حياد الكربون والنمو الأخضر بكوريا الجنوبية، و السفارة الكورية ، وعدد من قيادات المعهد ووزارة التنمية المحلية للاستفادة من الخبرات الكورية في تعزيز الإجراءات العالمية للتصدي لتغير المناخ.

يأتي ذلك فى إطار استمرار فعاليات مؤتمر المناخ العالمى في شرم الشيخ cop27 لليوم الثانى على التوالى ، وفى ضوء الأهمية الكبيرة التى تقوم بها الأجهزة المحلية لمواجهة التغيرات المناخية.