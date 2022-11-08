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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استقرار سعر الدولار.. ونبأ سيئ للعملة الأولى في العالم

الدولار
الدولار

في مفاجأة على خلاف توقعات الانخفاض، لم ترتفع العملة الأمريكية خلال التعاملات الصباحية، حيث استقر سعر الدولار الأمريكي خلال التعاملات الآسيوية للأسواق اليوم، الثلاثاء.

واستقر سعر الدولار بعد انحسار بعض الزخم التصاعدي بسبب الرهانات على إعادة فتح أبواب الصين، وتطلع التجار إلى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وفق ما ذكر موقع “ياهو نيوز”.

حقق اليوان أفضل يوم له منذ عامين يوم الجمعة، واحتفظ بمعظم هذه المكاسب منذ ذلك الحين، لكنه تراجع قليلاً اليوم، الثلاثاء، ليتداول عند 7.2442 مقابل الدولار، حيث تلاشت حالات تفشي COVID-19 الجديدة مع بعض التفاؤل.

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سجل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للنمو، انخفاضًا بنحو 0.5٪، تاركين الدولار الأسترالي عند 0.6449 دولار والنيوزيلندي عند 0.5916 دولار، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 0.5951 دولار.

يتحول تركيز السوق إلى الانتخابات النصفية الأمريكية في وقت لاحق من اليوم، مع فوز جمهوري متوقع وبالتالي الجمود في توقعات الكونجرس، وقد تستغرق النتيجة الحاسمة أيامًا.

يقول بعض المحللين إن النتيجة قد تكون إيجابية للسندات وسلبية للدولار إذا أدت إلى تحفيز مالي أقل.

وقال داميان بوي، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في بارينجوي في سيدني: "إذا حصلنا على نتيجة اكتساح الجمهوريين، فلن يكون من السهل جدًا الحصول على التحفيز المالي خلال العام المقبل، مما يعني أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يمكنه القيام برفع سريع و رفع لأسعار الفائدة".

من جانبه، يميل اليورو إلى الانخفاض مرة أخرى إلى ما دون التكافؤ وكان آخر مرة عند دولار واحد بالضبط. 

أما الجنيه الإسترليني، الذي قفز يوم الاثنين، فتراجع بنسبة 0.2٪ عند 1.1490 دولار، مع التركيز على التحديث المالي المتوقع في 17 نوفمبر.

تشمل سياسة الصين الصارمة المتعلقة بالفيروس عمليات الإغلاق والحجر الصحي والاختبارات الصارمة، وقال المسئولون خلال عطلة نهاية الأسبوع إن الإجراءات "صحيحة تمامًا" وستظل قائمة.

وقال رودريجو كاتريل، كبير محللي العملات في بنك أستراليا الوطني في سيدني: "حيثما يوجد دخان، هناك حريق في نهاية المطاف، وبالتالي فإن السوق يسعر في حالة تفاؤل محسّن، على الرغم من أن كل هذا يعتمد في الوقت الحالي على الآمال".

وأضاف أن اليوان الصيني يصعد وداعم للنمو.

وحول العملات المشفرة، هبط سعر البيتكوين بنسبة 5٪ إلى 19600 دولار، وانخفض الإيثر بشكل حاد.

وسجل الين الياباني أعلى مستوى في أسبوع واحد عند 146.35 للدولار، وسجلت احتياطيات العملات الأجنبية اليابانية ثاني أكبر انخفاض شهري على الإطلاق في أكتوبر، حيث أنفقت السلطات 6.35 تريليون ين على التدخل لدعم الين.

يناقش صناع السياسة في بنك اليابان الحاجة إلى البحث عن التيسير النقدي المطول والتأثير المحتمل للخروج المستقبلي من أسعار الفائدة المنخفضة، وفقًا لما أظهره ملخص الآراء في اجتماع السياسة لشهر أكتوبر.

 

 

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