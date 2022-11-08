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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

2.7 لتر لكل شخص.. رئيس وزراء فلسطين: هناك عجز كبير في المياه

رئيس وزراء فلسطين
رئيس وزراء فلسطين

أكد رئيس وزراء فلسطين، أنه يتقدم بالشكر والتهاني للرئيس السيسي على الجهد الرائع، والتنظيم لمئتمر المناخ، مضيفاً أن فلسطين ليست الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط المتضررة، و يجب رؤية القضية من جميع أوجهها.

وأضاف رئيس وزراء فلسطين ، خلال كلمته اليوم، بقمة رؤساء الدول لانطلاق شرق المتوسط ومبادرة الشرق الأوسط لتغير المناخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك علاقات كبيرة بين دول الجوار مع فلسطين، و هناك إهتمام كبير بخطة العمل الإقليمية، و التي تعتمد على الشراكات الجيدة، مؤكداً على ضرورة تركيز كافة الجهود التعاونية بين الدول، و التي لا تقتصر على الحكومات فقط، وبل وتضمن الشعوب والقطاع الخاص أيضاً.

وأشار رئيس وزراء فلسطين إلى أن  هناك حاجة إلى وضع خطة شاملة، في الشرق المتوسط، للحديث عن المياه، لافتاً إلى أن كل شخص في فلسطين يستهلك 2.7 لتر  من المياه، و هناك إستهلاك كبير للمياه في فلسطين، وذلك مع وجود عجز كبير في إستهلاك المياه.

وتابع:"نحن نحتاج نقله نوعية، و هي تتعلق بسلوك الأفراد  و السكان، و الجهات الصناعية، لابد من وقف كافة الأعمال الهدمية، و التي ضد البيئة، و كذك التوعية، في فلسطين نحن لا نتسبب في التغير المناخي، و لكننا نتأثر به".

 

 

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