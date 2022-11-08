3 جوائز لفيلم "كان لك معايا " بالمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون

حصد الفيلم الروائي "كان لك معايا" للمخرجة روجينا بسالي ومن إنتاج المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني ثلاثة جوائز من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك في دورته الثانية "دورة النجم يحيي الفخراني".

حيث حصل كان لك معايا علي جائزة أفضل فيلم وجائزة أفضل سيناريو وجائزة أفضل ممثل للنجم "محمود قابيل".

الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما و ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف روجينا بسالي، سيناريو وحوار يوسف وجيه وبطولة محمود قابيل، صفية العمري، عائشة بن أحمد، أسامة أسعد، منة جلال.

وتدور قصة الفيلم حول (شريف) و(ليلى) التي تمنعهم الظروف الاجتماعية من الزواج، ويفترقا الاثنان، ثم يعودا مرة أخرى بعد سن المعاش ويتفقا على الزواج وفي ليلة العرس تحدث مفاجأة.



يذكر أن المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، أطلق دورته الثانية باسم الفنان يحيي الفخراني، كما منح لقب سفيرة الفن العربي للنجمتين الكبيرتين إلهام شاهين وليلي علوي، ويُشارك به 22 دولة و350 فيلمًا.