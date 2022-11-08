عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

3 جوائز لفيلم "كان لك معايا " بالمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون

صدى البلد

حصد الفيلم الروائي "كان لك معايا" للمخرجة روجينا بسالي ومن إنتاج المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني ثلاثة جوائز من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك في دورته الثانية "دورة النجم يحيي الفخراني".

حيث حصل كان لك معايا علي جائزة أفضل فيلم وجائزة أفضل سيناريو وجائزة أفضل ممثل للنجم "محمود قابيل".

المركز القومي للسينما يشارك في الدورة الرابعة لملتقى أفلام المحاولة

المركز القومي للسينما يحتفل بذكرى نجيب محفوظ

الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما و ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف روجينا بسالي، سيناريو وحوار يوسف وجيه وبطولة محمود قابيل، صفية العمري،  عائشة بن أحمد،  أسامة أسعد،  منة جلال.

وتدور قصة الفيلم حول (شريف) و(ليلى) التي تمنعهم الظروف الاجتماعية من الزواج، ويفترقا الاثنان، ثم يعودا مرة أخرى بعد سن المعاش ويتفقا على الزواج وفي ليلة العرس تحدث مفاجأة.

يذكر أن المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، أطلق دورته الثانية باسم الفنان يحيي الفخراني، كما منح لقب سفيرة الفن العربي للنجمتين الكبيرتين إلهام شاهين وليلي علوي، ويُشارك به 22 دولة و350 فيلمًا.

نجيب محفوظ يحيى الفخراني المركز القومي للسينما ليلى علوي سينما المهرجان المصري الأمريكي للسينما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هشموا رأسهما.. 3 رجال يتخلصون من شقيقتهم وعشيقها بعد انتشار فيديوهات إباحية لهما

البلدي بـ 64 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر

إلغاء امتحانات الصفين الرابع والخامس الإبتدائي .. الوزراء يحسم الجدل

بعد عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب.. صور غير منتشرة جمعتهما| شاهد

محامي شيرين عبد الوهاب يرد على شائعات السوشيال ميديا: مؤامرة كبيرة

بعد رحيله عن قناة الزمالك.. مفاجأة بشأن وجهة خالد الغندور المقبلة |خاص

الدولار يتراجع بقوة عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 812 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

ترشيحاتنا

قمة المناخ COP27.. تدشين منظومة إدارة وشحن السيارات الكهربائية بشرم الشيخ

ميقاتى: سرعة استجابة الرئيس السيسي لاحتياجات لبنان يشعرنا دوماً بأن هناك سندا قويا لبلدنا

مجدي عبد الغني: الزمالك مش هياخد بطولة السنادي والأهلي هيحسم الدوري مبكرًا

السيسي وبن زايد يشهدان توقيع مذكرة لتطوير مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء من الرياح

يشعر بالغيرة.. قائد الكاميرون يهاجم محمد صلاح لسبب غريب.. تفاصيل

مخرجات قمة المناخ COP 27.. آليات التنفيذ وإلزام الدول الكبرى بتقليل الانبعاثات|قراءة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الكشف عن تعرضها لمؤامرة.. صور صادمة لـ شيرين عبد الوهاب.. شاهد

جلد أسود.. إلهام شاهين تتألق في إطلالة رياضية من أمريكا.. شاهد

بعد أزمتها مع شقيقها .. صور تكشف قصة حب شيرين وحسام حبيب

رد على شائعات انفصالهما.. أجمل إطلالات ايمي سمير غانم مع حسن الرداد

فيديو

لماذا في هذا التوقيت؟ كواليس الانفصال الفني بين شيرين عبدالوهاب ومدير أعمالها|فيديوجراف

الثأر والانتقام.. ماذا قال محمد صلاح عن مواجهة ريال مدريد؟ فيديو جراف

زيارة تانية قريب.. أنغام: استمتعت بوجودى فى جبل الفيل بمدينة العلا

تصفيق حاد.. ماذا طلب الرئيس السيسي من قادة العالم/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

اﻟﻤﺰﻳﺪ