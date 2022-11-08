رئيسة المفوضية الأوروبية: لابد من وجود ميزانية مخصصة لأفريقيا بمئات المليارات

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية: “إننا فى عام 2022 نشهد تغيرات كبيرة فى الأسواق العالمية ، وهذا يتعلق مباشرة بالأزمة الروسية الأوكرانية وعددا من الأزمات الأخري تتعلق باستخدام الوقود الأحفورى”.

وأضافت خلال كلمتها اليوم، الثلاثاء، بجلسة بعنوان مستقبل الطاقة بمشاركة الرئيس السيسي والمستشار الألماني شولتس، أن روسيا أحد موردي الغاز إلى اوروبا، كما أنها أصبحت المستهلك الأكبر للغاز الروسي، معقبة: “ ما فعلناه بشأن تنوع مصادر الطاقة هو بتوفير 50% من استخدام الطاقة ووضع خطط استخدام المزيد من الطاقة المتجددة”.

وتابعت : “لابد من وضع حلول حاسمة لإيجاد موارد وفيرة والإستثمار فى البنية التحتية، ولابد أن يكون هناك ميزانية مخصصة للدول الإفريقية تقدر بمئات المليارات”.

وأشارت إلى أن هناك مشاركة مع مصر فى مجال الهيدروجين الأخضر، لافتة: “نستثمر فى البنية التحتية وربط مسارات تحويل الغاز، ولكن الأمر يتطلب ذلك عملا مشترك، كما أنه لابد من وضع حلول حاسمة لخفض استهلاك الغاز الأحفوري”.