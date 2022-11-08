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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يشعر بالغيرة.. قائد الكاميرون يهاجم محمد صلاح لسبب غريب.. تفاصيل

فينسنت أبو بكر -
فينسنت أبو بكر - محمد صلاح

واصل فينسنت أبو بكر مهاجم فريق النصر السعودي وقائد منتخب الكاميرون تصريحاته الغريبة ضد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

وكان أبو بكر قال خلال بطولة  كأس الأمم الإفريقية الماضية:" بصراحة.. محمد صلاح لا يثير إعجابي كثيرا".

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وعاد أبو بكر لهجومه الغريب على محمد صلاح، حيث قال في تصريحات أبرزتها صحيفة “ذا صن” البريطانية :" لست مهتما إذا كان رأيي لا يعجب الناس، لكن هذه وجهة نظري لست معجبا بما يقدمه محمد صلاح".

وأضاف قائد منتخب الكاميرون:" ما يقدمه محمد صلاح أستطيع أن أفعله، الفارق الوحيد بيننا هو أن صلاح أتيحت له فرصة اللعب في نادٍ كبير" وهذا التصريح فسره البعض بأنه نوع من الغيرة بسبب ما يقدمه محمد صلاح في الملاعب الأوروبية .

في سياق آخر، توج النجم المصري محمد صلاح “مؤخرا” بجائزة هدف الشهر في نادي ليفربول.

وكتب الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" أفضل هدف في شهر أكتوبر هو للملك المصري  محمد صلاح، في شباك مانشستر سيتي.. متعة ملكية ليفربولية".

أرقام محمد صلاح:

وشارك محمد صلاح 20 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل 14 هدفا وصنع 5 آخرين.

وتبلغ القيمة التسويقية للنجم المصري محمد صلاح 80 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

محمد صلاح الكاميرون فينسنت ليفربول أرقام محمد صلاح

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