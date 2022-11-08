الجبير من cop27: مستعدون للتعاون مع مصر من أجل الحفاظ على المناخ

قال الدكتور عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي السابق، إن السعودية تتعاون مع مصر في قضية التغيرات المناخية.

وأضاف الجبير، في لقاء خاص بـ"صدى البلد": "مستعدون للتعاون مع مصر من أجل الحفاظ على المناخ"، مطالبا بالعمل من الآن لمواجهة التغيرات المناخية وآثارها على الإنسان.

وأكد أن السعودية مستعدة للتعاون من أجل عقد اتفاقيات تحافظ على المناخ.

ووصل قبل قليل عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي السابق، لجناح السعودية في قمة المناخ المقامة في مدينة شرم الشيخ.

وعقد وزير النفط الكويتى الدكتور بدر الملا الشيخ عبد الله الأحمد الصباح، مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالكويت، لقاءً مع وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية وعضو مجلس الوزراء مبعوث شئون المناخ عادل بن أحمد الجبير، وتم الحديث عن تأثير التغيرات المناخية على البشر.

وأشاد وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير بالتنظيم المصري لقمة المناخ.

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