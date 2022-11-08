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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تعلن شروط السفر لحضور مباريات كأس العالم في قطر

صدى البلد

كشفت المملكة العربية السعودية عن ضرورة توافر وجود جواز السفر وبطاقة "هيّا" لمن يرغب في حضور كأس العالم 2022 في قطر.

وقالت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الثلاثاء، إنه على الراغبين في حضور فعاليات بطولة كأس العالم "قطر 2022"، السفر بالجواز المسجّل في منصة "هيّا"، مع الحصول على بطاقة "هيّا".

وأضافت الجوازات، خلال بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه يتعين على الراغبين في السفر لحضور بطولة كأس العالم ألا تقل صلاحية جواز السفر عن ثلاثة أشهر لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وستة أشهر لبقية الدول، مع ضرورة الحصول على بطاقة "هيّا" على أن تكون فعّالة قبل السفر.

وبينت أن الهوية الوطنية لا تمكّن المواطنين من السفر إلى دولة قطر خلال بطولة كأس العالم، منوهة إلى أنه بإمكان الراغبين في السفر لدولة قطر لحضور كأس العالم وفعالياته من المواطنين والمقيمين والسياح الحاصلين على بطاقة "هيّا" الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة لمعرفة أي تعليمات ذات علاقة.

وقرر مجلس الوزراء السعودي يوم 12 أكتوبر الماضي تحمل المملكة تكاليف التأشيرات الإلكترونية لمشجعي مونديال قطر من حاملي بطاقة "هيا"، لتتاح لهم الفرصة لدخول المملكة بسهولة.

وتعد بطاقة "هيّا" إلزامية على كافة الراغبين في حضور مباريات المونديال، إلى جانب تذاكر المباريات، إذ أنها بمثابة تصريح دخول لقطر ولملاعب المونديال.

وتستضيف دولة قطر منافسات النسخة الـ22 من كأس العالم، خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل، والتي يشارك فيها المنتخب السعودي، والمتوقع أن يرافقه حضور جماهيري كبير، نظرا لقرب المسافة بين المملكة وقطر حيث تجري أحداث بطولة كأس العالم لكرة القدم.

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