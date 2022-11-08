السعودية تزف بشرى للوافدين من دول مجلس التعاون الخليجي

بعثت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ببشري سارة الي الوافدين اليها من دول مجلس التعاون الخليجي بيان العمل داخل المملكة.

وبحسب وسائل إعلام سعودية؛ فقد أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن المواطن الخليجي يُعامل معاملة السعودي من حيث العمل في المهن المقصورة على المواطنين.

وذكرت الوزارة السعودية ، أنه يسمح للمواطن الخليجي بالعمل في جميع الأنشطة والمهن المقصورة على السعوديين، ويتم احتسابه بواحد في نسبة التوطين.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قد أصدر مؤخراً قراراً بتوطين 35% من المهن الاستشارية والأعمال اعتباراً من 6-4-2023.