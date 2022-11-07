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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية وأمريكا تبحثان سبل التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن

السعودية وأمريكا
السعودية وأمريكا

بحث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم "الإثنين" مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينغو سبل التوصل لحل سياسي شامل في اليمن.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - جهود السعودية المختلفة لدعم الحكومة اليمنية وجهود السلام لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، ودعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن لمقترح تمديد الهدنة، إضافة إلى مناقشة الجهود المشتركة لمساعدة الحكومة والشعب اليمني لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل استمرار تعنت المليشيا الحوثية ورفضها للمقترح الأممي الذي سيسهم في تحسين حياة الأشقاء في اليمن.

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