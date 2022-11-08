طقس الخليج | رياح وأمطار في السعودية.. ومعتدل بـ الإمارات والكويت

تشهد حالة الطقس في دول الخليج العربي، اليوم الثلاثاء، تقلبات جوية ومناخية مختلفة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

طقس السعودية

في السعودية أفادت وكالة الأنباء الرسمية "واس" بأن طقس المملكة سيطرأ عليه انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة على تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل، وسحب رعدية ممطرة على جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الرياض والشرقية.

وأشارت الوكالة إلى أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، لافتة إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وقالت الوكالة إن ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

طقس الإمارات

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، توقع المركز الوطني للأرصاد أن حالة الطقس في الإمارات ستكون صحو إلى غائم جزئي بوجه عام وغائم أحيانا على بعض المناطق الشرقية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا. والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

طقس الكويت

وفي الكويت قالت إدارة الأرصاد الجوية، إن طقس الكويت في النهار مائل للحرارة و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية في وقت لاحق.

وفي الليل، سيكون الطقس مائلا للبرودة، وغائم جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، والسرعة 06 - 26 كم/ساعة.

وأوضحت الإدارة أن درجة الحرارة الصغرى ستكون 16 درجة مئوية والعظمى 30 درجة مئوية، مع نسبة رطوبة تتراوح ما بين 45 - 80%.

طقس البحرين

وفي البحرين، قالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس المملكة سيكون معتدلاً مع بعض السحب وإن الرياح ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحيانًا، وإن ارتفاع الموج سيكون من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 في عرض البحر.

وأضافت الهيئة أن درجة الحرارة العظمى في البحرين ستكون 33 درجة مئوية مع نسبة رطوبة 80% والصغرى 26 درجة مئوية مع نسبة رطوبة 25%.

طقس عمان

وفي سلطنة عمان، قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الثلاثاء في السلطنة سيكون صحو بوجه عام على معظم المحافظات مع تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة على جبال الحجر والمناطق المجاورة خلال المساء، وتدفق السحب على سواحل بحر عمان، فيما هناك فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب في آخر الليل أو الصباح الباكر على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار.

أما عن حالة الرياح، أشارت المديرية أنه سوف تهب على سواحل بحر عمان رياحا شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة نهارا تتحول إلى متغيرة الاتجاه خفيفة ليلاً وتهب على بقية المحافظات رياحا جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وعن حالة البحر، توقعت المديرية أن البحر سيكون هادئ إلى متوسط الموج على سواحل محافظتي مسندم وشمال الباطنة، ويصل أقصى ارتفاع له مترا ونصف المتر، وهادئ الموج على بقية السواحل ويصل أقصى ارتفاع له مترا واحد.

وحذرت المديرية من انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب.