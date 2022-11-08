ظاهرة فلكية نادرة تزامنا مع الانتخابات الأمريكية اليوم

يتوجه الناخبون الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع لأجل الإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، بينما تزداد المخاوف من وصول مؤيدي ترامب للسلطة، وكل ذلك في تزامن مع حدوث ظاهرة فلكية نادرة.

أصبح الجمهوريون الذين يدعمون مزاعم الرئيس السابق دونالد ترامب بأن انتخابات 2020 مسروقة، مرشحي حزبهم لمناصب مستقبلية في الولايات التي تشهد صراعات مع الديمقراطيين، بحيث يمكنهم لعب دور حاسم في اختيار رئيس للولايات المتحدة، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

إذا هزموا خصومهم الديمقراطيين في تصويت اليوم الثلاثاء للانتخابات التصفية للكونجرس وحكام الولايات، فسيكون هؤلاء المنكرون للانتخابات مسؤولين عن الانتخابات وفرز الأصوات في ولايات أريزونا وميشيجان ونيفادا المتأرجحة خلال انتخابات البيت الأبيض لعام 2024.

وتقول جماعات حقوق التصويت إن انتخاب أي من هؤلاء المرشحين الجمهوريين يهدد نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة والديمقراطية الأمريكية نفسها. ويأتي الخوف من أنهم قد يساعدون ترامب، إذا قرر الترشح مرة أخرى ، أو جمهوريًا آخر يشاطره الرأي ، على قلب نتائج الانتخابات في عام 2024.

وهؤلاء المرشحون هم، مارك فنشم، كريستينا كارامو ، جيم مارشانت.

يأتي ذلك فيما ذكرت تقارير فلكية، أن الظاهرة المعروفة بـ"قمر الدم" ستبرز اليوم الثلاثاء، من جراء حدوث خسوف كلي للقمر.

وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز"، إن الظاهرة ستحدث في وقت مبكر من الثلاثاء، وهي آخر خسوف كامل للقمر سيسجل في السنوات الثلاث المقبلة.

وهذا القمر الذي يكون كاملا في نوفمبر سيبلغ أقصى درجات السطوع على الساعة السادسة صباحا بتوقيت شرق أمريكا.

وأوضحت وكالة الفضاء "ناسا"، أن الخسوف الكلي يحصل عندما يصطف القمر والأرض والشمس في خط واحد، وعندئذ يصبح القمر في ظل الأرض.