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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تلح في طلب أسلحة ثقيلة من الغرب لتدمير قدرات روسيا استباقيا

صدى البلد

دعا الأمين العام لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، إلى تزويد كييف بأنظمة الدفاع الجوي والطيران والدبابات والصواريخ البعيدة المدى، وذلك بعد أن أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن شروط المفاوضات مع روسيا.

وقال دانيلوف في منشور عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "الشرط الرئيسي لرئيس أوكرانيا هو استعادة وحدة الأراضي. ضمان التنفيذ هو الدفاع الجوي الحديث والطيران والدبابات والصواريخ بعيدة المدى. والاستراتيجية هي اتخاذ خطوات استباقية. يجب تدمير الصواريخ الروسية قبل إطلاقها من الأرض أو البحر أو الجو".

وكشف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق من اليوم، عن شروط كييف لبدء الحوار مع موسكو، وذلك بعد ورود تقارير من وسائل إعلام غربية بشأن دفع أوكرانيا نحو الحوار مع روسيا.

وقال زيلينسكي في خطاب نشره عبر حسابه على موقع "تليجرام"، اليوم الثلاثاء: "مرة أخرى: استعادة وحدة الأراضي واحترام ميثاق الأمم المتحدة والتعويض عن جميع الأضرار التي سببتها الحرب، ومعاقبة كل مجرم حرب وضمانات عدم تكرار ذلك. هذه شروط مفهومة تمامًا".

في وقت سابق، وقّع زيلينسكي مرسومًا بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بشأن استحالة إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وذكر أيضًا أن أوكرانيا لن تجري أي مفاوضات مع روسيا أثناء رئاسة بوتين.

الصواريخ اسلحة الغرب روسيا أوكرانيا

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أوكرانيا تلح في طلب أسلحة ثقيلة من الغرب لتدمير قدرات روسيا استباقيا

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