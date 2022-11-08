أوقاف السويس: فقه الدولة قائم على البناء.. والإرهابيون يهدمون ويخربون

عقدت مديرية أوقاف السويس بالتعاون مع جامعة السويس ندوة تثقيفية بعنوان : "حق الوطن" برعاية الشرقاوي رئيس جامعة السويس، وأ.د/ عبد العاطي لاشين عميد كلية التجارة، بحضور جمع غفير من الطلاب والطالبات بالجامعة،في إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس قيم الوطنية والانتماء بين أبناء ‏الوطن، وفي ضوء مبادرة "حق الوطن"

وخلال الندوة أكد الشيخ/ ماجد راضي مدير مديرية أوقاف السويس أن قوة الدولة قوة لجميع أبنائها، وقوة للدين، وقوة للوطن، وقوة للأمة، وأن فقه الدولة قائم على البناء والتعمير والصلاح والإصلاح، وفقه الجماعات المتطرفة قائم على الهدم، والتخريب، والفساد، والإفساد، والنفعية، والأنانية.



وحذر من خطورة بث الشائعات دون تحقق أو بيان، حيث حذر الحق سبحانه وتعالى من ذلك فقال: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ"، مشددًا على ضرورة إعلاء القيم المشتركة بين الناس، وتجنب مظاهر الأنانية، والاستعلاء في التعامل مع الآخر.