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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة كبري.. أزمة جديد تسرع بعزل بايدن من منصبة

جو بايدن
جو بايدن

قالت صحيفة “يورو ويكلي” نيوز، إن احتمال تسليم الأوليغارشيين الأوكرانيين نيكولاي زلوشفسكي وإيجور كولومويسكي إلى أمريكا سيزيد بشكل كبير من فرص الحزب الجمهوري لعزل الرئيس جو بايدن.

وذكرت الصحيفة أن "تسليم اثنين من الأوليغارشيين الأوكرانيين إلى أمريكا يمكن أن يصبح قنبلة في تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي الجاري في قضية هانتر بايدن، وتقديم والده للمساءلة".

وأشارت إلى أن القلة السياسية والسياسيين زلوتشيفسكي وكولومويسكي مرتبطين بنجل بايدن هانتر من خلال شركة “بوريسما”، التي عمل فيها من 2014 إلى 2019.

على وجه الخصوص، يشير هذا إلى حقيقة أن شركة بايدن الخارجية في 2014-2015 تلقت 3.5 مليون دولار على الأقل من شركة “بوريسما”، المملوكة لشركة زلوشفسكي.

وفي الوقت نفسه، من الممكن في الواقع أن نجل الزعيم الأمريكي تلقى المزيد. لذلك، على سبيل المثال، حصل على أكثر من خمسة ملايين دولار من شركة صينية مرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني. 

وقالت الصحيفة: "يمكن أن تصبح شهادة هؤلاء الأشخاص ضجة كبيرة في التحقيق الجاري في انتهاكات بايدن الضريبية".

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وأوضحت أن السلطات الأمريكية لديها أدلة كافية لفتح قضية جنائية ضد بايدن، حيث يمكن اتهامه ليس فقط بارتكاب مخالفات ضريبية، ولكن أيضًا بتقديم مستندات مزورة.

وإذا تم توجيه الاتهام إلى نجل الرئيس، فستتاح للجمهوريين الفرصة لإعادة إحياء قصة بايدن الفاسدة بأكملها.

وإذا فاز الحزب الجمهوري بالانتخابات التجديد النصفي، فيمكنهم محاولة عزل الرئيس، وقد تخضع عائلته لـ "موجة من التحقيقات".

أمريكا بايدن الحزب الجمهوري جو بايدن مكتب التحقيقات الفيدرالي

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