أعلن فلاديمير روجوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا”، وصول حشود من قوات الجيش الأوكراني وكتيبة "كراكين" النازية والمرتزقة البولنديين إلى خطوط التماس في زابوريجيا.

وقال روجوف لقناة "روسيا 24": "القوات تحشد صفوفها جنوب منطقة أريخوفا حيث استقدمت مرتزقة بولنديين وكتيبة كراكين النازية من محور خاركيف".

وأضاف أن قوات كييف تعزز حشودها بجنود الخدمة الإلزامية، وتزج بهم في القتال بالصفوف الأولى، فيما ينتشر المرتزقة والنازيون في المؤخرة لمنع انسحاب المجندين.

وذكر روجوف أن حوالي 13 ألف مسلح أوكراني تم تدريبهم في دول الغرب أرسلوا إلى زابوريجيا يوم أمس.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا السياسي الفرنسي، فلوريان فيليبو، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إلى التفاوض مع روسيا، مشيرًا إلى أن دول أوروبا لن تنتحر من أجله.

وكتب فيليبو في تغريدة علي “تويتر”، "على زيلينسكي أن يوقف نزواته ويبدأ المفاوضات. لا يستطيع الناس تحمل ذلك بعد الآن. بلادنا لن تنتحر من أجله ومن أجل عصابته! نريد السلام وليس الحرب الأبدية".

وفي وقت سابق، أعرب فيليبو، عن ثقته في أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سوف يزيح نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي بدأ يتعب الإدارة الأمريكية.

وكتب فيليبو في تغريدة علي “تويتر”: “بدأت الحكومة الأمريكية تتعب من زيلينسكي وتطلب منه بدء مفاوضات مع روسيا. عندما لم تعد أمريكا بحاجة إلى دميتها، فإنها ستزيلها عن المشهد، كما هو الحال دائمًا!”.