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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد توصيته بدعم الجمهوريين.. إيلون ماسك يكشف انتماءه الحزبي

إيلون ماسك
إيلون ماسك

كشف الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، اليوم الثلاثاء، عن انتماءه الحزبي بالتزامن مع إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

تصويت للديمقراطيين

وقال إيلون ماسك في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "لنكن واضحين، كانت انتمائي الحزبي تاريخيًا مستقلًا، مع سجل تصويت كان بأكمله لصالح الديمقراطيين حتى هذا العام".

وأضاف أنه منفتح على فكرة التصويت للديمقراطيين في المستقبل.

وكان إيلون ماسك قد دعا عشية انتخابات التجديد النصفي الناخبين في الولايات المتحدة لدعم المرشحين الجمهوريين.

وقال ماسك في تغريدة: "يعد تشارك السلطة من أسوأ التجاوزات التي يمكن أن تصدر عن الحزبين، لذا أوصي بالتصويت لكونجرس جمهوري، على اعتبار أن الرئيس ديموقراطي".

فوز الجمهوريين

ويتوقع المحللون فوز الجمهوريين بالسيطرة على مجلس النواب وربما على مجلس الشيوخ أيضا. وسيؤدي ذلك إلى نهاية جدول الأعمال التشريعي لبايدن ويفتح الباب لمدة عامين من المحتمل أن تكون ضارة بالتحقيقات التي يقودها الجمهوريون.

ماسك إيلون ماسك مجلس الشيوخ انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الجمهوريون تصويت للديمقراطيين

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