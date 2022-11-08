بعد توصيته بدعم الجمهوريين.. إيلون ماسك يكشف انتماءه الحزبي

كشف الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، اليوم الثلاثاء، عن انتماءه الحزبي بالتزامن مع إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

تصويت للديمقراطيين

وقال إيلون ماسك في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "لنكن واضحين، كانت انتمائي الحزبي تاريخيًا مستقلًا، مع سجل تصويت كان بأكمله لصالح الديمقراطيين حتى هذا العام".

وأضاف أنه منفتح على فكرة التصويت للديمقراطيين في المستقبل.

To be clear, my historical party affiliation has been Independent, with an actual voting history of entirely Democrat until this year — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022

وكان إيلون ماسك قد دعا عشية انتخابات التجديد النصفي الناخبين في الولايات المتحدة لدعم المرشحين الجمهوريين.

وقال ماسك في تغريدة: "يعد تشارك السلطة من أسوأ التجاوزات التي يمكن أن تصدر عن الحزبين، لذا أوصي بالتصويت لكونجرس جمهوري، على اعتبار أن الرئيس ديموقراطي".

فوز الجمهوريين

ويتوقع المحللون فوز الجمهوريين بالسيطرة على مجلس النواب وربما على مجلس الشيوخ أيضا. وسيؤدي ذلك إلى نهاية جدول الأعمال التشريعي لبايدن ويفتح الباب لمدة عامين من المحتمل أن تكون ضارة بالتحقيقات التي يقودها الجمهوريون.