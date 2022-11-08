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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فقرة خططية بمران الزمالك اليوم

فقرة خططية بمران الزمالك اليوم

صدى البلد

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة خططية وفنية خاصة خلال التدريبات التي أقيمت اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للفترة المقبلة.

وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا خلال هذه الفقرة على أمور خاصة منها نقل الكرة بالشكل الأمثل، بجانب أمور خططية أخرى خاصة بطريقة اللعب .

وألقى بعدها البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني محاضرة فنية سريعة على اللاعبين داخل أرضية الملعب شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة، كما منح اللاعبين بعض التعليمات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

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