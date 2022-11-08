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للحصول على معاش تكافل وكرامة.. اعرف الأوراق المطلوبة.. شاهد

مذيع صدى البلد أحمد
مذيع صدى البلد أحمد زهران

قدم مذيع صدى البلد أحمد زهران، تغطية حية عن كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة والأوراق المطلوبة والشروط اللازم توافرها للحصول على المعاش.

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ووضعت وزارة التضامن الاجتماعى عدة شروط لتنظيم عملية استحقاق الدعم لضمان وصوله للفئات المستحقة.

  • أن لا يكون الزوج/الزوجه او المسن/ العاجز يعمل بالحكومة او القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه.
  • أن لا يكون يتقاضى معاش تأمينى.
  • ان لا يكون لديه مساعدة ضمانية.
  • أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما.
  • أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.
  • أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز.
  • أن يكون مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي.
  • الأيتام الذين لاينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

من المستحقين لمعاش تكافل وكرامة؟

- أن يكون الأفراد المستفدين لبرنامج كرامة من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا أو من أصحاب عجز أو مرض يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المريض أو الإعاقة بالفحص الطبي.

- أن يكون من الأيتام الذين لاينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجه الثانية أو أبعد من ذلك.

وتأتي الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة كالتالي  :-

  • صور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر للمتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة
  • صور إيصالات استهلاك كهرباء.
  • شهادة كشف طبي  رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.
  • صور بطاقة الرقم القومي وتكون سارية للتقدم للحصول على معاش تكافل أو كرامة .
  • صور شهادات ميلاد المتقدم طالب الحصول على معاش تكافل أو كرامة.

شاهد الفيديو:

معاش تكافل وكرامة تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي إيصالات استهلاك كهرباء بطاقة الرقم القومي القطاع العام

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