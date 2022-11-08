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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس أوكرانيا: العالم لا يمكنه تحمل طلقة نارية واحدة

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الأرض لا يمكنها تحمّل طلقة نارية واحدة، متهمًا روسيا بأنها صرفت العالم عن تحركات جماعية ضرورية لمكافحة الاحترار.

وأكد زيلنسكي في ختام قمة لقادة الدول والحكومات في إطار مؤتمر “cop 27” في شرم الشيخ، أنه "لا يزال البعض يعتبر أن التغير المناخي مجرد كلام وتسويق وليس تحركًا فعليًا، وهؤلاء الأشخاص يمنعون تحقيق الأهداف المناخية".

وأضاف: "هؤلاء الأشخاص يهزأون وهم جالسون في مكاتبهم من الذين يكافحون من أجل إنقاذ الحياة على الكوكب فيما يدعمون علنًا التحرك للدفاع عن الطبيعة".

وتابع: "هؤلاء الأشخاص يشنون حروب العدوان في حين أن الكوكب لا يمكنه تحمل طلقة نارية واحدة لأنه بحاجة إلى تحرك جماعي".

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ورأى زيلينسكي أنه "لا يمكن للسياسة المناخية أن تكون فعالة دون سلام على الأرض لأن الدول تفكر فقط بحماية نفسها من التهديدات الناجمة خاصة عن العدوان الروسي”.

وأشار إلى الأزمات الغذائية، وتلك المتعلقة بالطاقة، وإعادة العمل بمئات المحطات العاملة على الفحم.

وأكد أنه "يجب وقف أولئك الذين من خلال حربهم غير المشروعة يقضون على قدرة العالم على العمل بشكل موحد من أجل تحقيق هدف مشترك".

وتحدث على وجه الخصوص عن قضاء الغزو الروسي على غابات أوكرانية، ودعا العالم إلى دعم إقامة "منصة عالمية لتقييم تأثير التحركات العسكرية على المناخ والبيئة".

روسيا تغير المناخ cop 27 شرم الشيخ مؤتمر المناخ

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