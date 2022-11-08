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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا- سفاجا

اسعاف
اسعاف

أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو ٤٥ بطريق قنا- سفاجا، و جرى نقلهم للمستشفى.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة قنا ، يفيد انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا- سفاجا، الكيلو ٤٥ ، نتج عنه إصابة ٥ أشخاص.

 

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دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

فيما تولت الأجهزة المعنية رفع السيارة من الطريق، لإعادة تسيير حركة المرور مرة أخرى.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قنا سفاجا حادث تصادم مستشفي مصابين انقلاب سيارة ملاكى

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