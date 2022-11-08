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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل| 5 سيارات شبابية تحت 220 ألف جنيه

5 سيارات شبابية
5 سيارات شبابية تحت 220 ألف جنيه

يقدم داخل السوق المصري للسيارات المستعملة أنواع مختلفة من السيارات، حيث تناسب هذه الإصدارات أذواق المصريين، وتساعدهم علي قضاء احتياجاتهم بأقل تكلفة وذلك بفضل المميزات التي تمتلكها هذه الطرازات منها، رخص ثمنها، وانخفاض استهلاكها للوقود.

يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات شبابية تحت 220 ألف جنيه :

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1-كيا سبكترا موديل 2004

تحتوي سيارة كيا سبكترا موديل 2004 علي محرك سعة 1600 سي سي، مقترن بعلبة تروس مانيوال، وتقدم السيارة باللون الفضي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل إلي 274 ألف/كم، ويوجد بها دهانات خارجية، ولا يوجد بها أي دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة عام .

كيا سبكترا موديل 2004

تقدم سيارة كيا سبكترا موديل 2004 بسعر 120 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

2-فورد فوكس موديل 2007

تظهر سيارة فورد فوكس موديل 2007 بمحرك سعة 1600 سي سي، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك، وتقدم السيارة باللون الفضي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل إلي 250 الف/كم، ويوجد بها دهانات خارجية عدا السقف، ولا يوجد بها أي دهانات داخلية، وتحتوي السيارة علي فرش مقاعد من الجلد، وطقم إضاءة زينون عالي وواطي، وبها كاوتش جديد، وبطارية جديدة، وبها رخصة سارية لمدة عام.

فورد فوكس موديل 2007

تعرض سيارة فورد فوكس موديل 2007 للبيع بسعر 175 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة.

3-فولكس فاجن باسات موديل 2000

تمتلك سيارة فولكس فاجن باسات موديل 2000 محرك سعة 1600 سي سي، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، وتقدم السيارة باللون الفضي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل إلي 200000ألف/كم، ويوجد بها دهانات خارجية عدا السف، ولا يوجد بها أي دهانات داخلية، وتحتوي السيارة علي كاوتش جديد، وحساسات للركن، وزجاج كهربائي، وبها رخصة سارية لمدة عام ولا يوجد بها توكيلات بيع .

فولكس فاجن باسات موديل 2000

يصل سعر سيارة فولكس فاجن باسات موديل 2000 إلي 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

4-دايهاتسو سيريون موديل 2008

زودت سيارة دايهاتسو سيريون موديل 2008 بمحرك سعة 1500 سي سي، متصل بعلبة تروس أوتوماتيك، وتقدم السيارة باللون النبيتي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل إلي 55 ألف/كم.

دايهاتسو سيريون موديل 2008

تأتي سيارة دايهاتسو سيريون موديل 2008 بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

5-سكودا أوكتافيا A4 موديل 2004

تحصل سيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2004 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتقدم السيارة باللون الفضي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل إلي 92 ألف/كم، ولا يوجد بها أي دهانات داخلية أو خارجية" فبريقة" بالكامل.

سكودا أوكتافيا A4 موديل 2004

تتوافر سيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2004 بسعر 220 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .
 

سكودا أوكتافيا A4 موديل 2004 دايهاتسو سيريون موديل 2008 فولكس فاجن باسات موديل 2000 فورد فوكس موديل 2007 كيا سبكترا موديل 2004

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