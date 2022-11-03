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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سكودا تكشف مواصفات سياراتها الرياضية أوكتافيا VRS .. تفاصيل

سكودا أوكتافيا VRS
سكودا أوكتافيا VRS

كشفت شركة سكودا التشيكية، عن سيارتها الرياضية الجديدة أوكتافيا VRS، حيث أن شركة سكودا لها تاريخ طويل في صناعة السيارات، واليوم تقدم سيارة سكودا أوكتافيا من جيلها الرابع الذي بدأ إنتاجه عام 2019 .

سكودا اوكتافيا VRS

تظهر سيارة أوكتافيا VRS من الخارج بشبك أمامي باللون الأسود يحمل شارات VRS من سكودا، وصداد أمامي يحمل فتحات تهوية، وأضواء LED، وأضواء أمامية ما تركس LED، وجنوط مقاس 18 بوصة، وأقراص فرامل حمراء اللون، وإطارات بريجستون، وأغطية مرايا جانبية سوداء اللون .

سكودا اوكتافيا VRS

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سكودا اوكتافيا VRS

تقدم سيارة أوكتافيا VRS من الخلف بأضواء LED وبصمة VRS واسم SKODA باللون الأسود ، وجناح مدمج، وصداد خلفي مختلف عن اوكتافيا العادية، ومخارج إكزوزت مزيفة.

سكودا اوكتافيا VRS

تحصل سيارة أوكتافيا VRS علي قوتها من محرك 4 أسطوانات، سعة 2000 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 245 حصان، و 370 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس من فئة  DSG أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 6.7 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 250 كم/ساعة .

سكودا أوكتافيا VRS

تحتوي سيارة أوكتافيا VRS في بعض الأسواق مع محرك ديزل 4 سلندر سعة 2000 سي سي، ينتج قوة قدرها 200 حصان، وعزم اقصي للدوران 400 نيوتن/متر، مزودة بعلبة تروس أوتوماتيك، أو محرك نسخة “بِلَج إن هايبرد” يجمع بين محرك بنزين 4 سلندر سعة 1400 سي سي ومحرك كهربائي يتم شحنه بالمقبس يصدر من قوة قدرها 245 حصان، وعزم اقصي للدوران 400 نيوتن/متر متصل مع ناقل حركة أوتوماتيك .

سكودا أوكتافيا VRS

جدير بالذكر أن سيارة سكودا أوكتافيا VRS الجديدة تقدم في الإمارات بسعر يبدأ من 40.570 دولارا أمريكيا، أي ما يعادل 149 ألف درهم إماراتي.

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