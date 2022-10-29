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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هاتشباك بـ 125 ألف جنيه.. مواصفات سكودا فابيا| صور

سكودا فابيا موديل
سكودا فابيا موديل 2003

تعتبر سيارة سكودا فابيا سيارة سوبيرميني أنتجتها الشركة التشيكية عام 1999، تعتبر فابيا هي الجيل اللاحق من سيارة سكودا فليشيا التي توقف إنتاجها عام 2001، ونالت سيارة سكودا فابيا موديل 2003 أعجاب المصريين لما تحتوي عليه من مميزات منها رخص ثمنها، وتوافر قطع غيارها، وانخفاض استهلاكها للوقود .

سكودا فابيا موديل 2003

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مواصفات سيارة سكودا فابيا موديل 2003

زودت سيارة سكودا فابيا موديل 2003 بمحرك سعة 1400 سي سي، ينتج قوه قدرها 74حصان، وعزم اقصي للدوران 106نيوتن/ متر، متصل بها ناقل حركة يدوي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل إلي 199999كم، وتم طلاء الصداد الأمامي والخلفي بهيكل السيارة فقط، ولون السيارة كحلي، ويوجد بالسيارة أيضا رخصة سير لمدة 3 سنوات.

سكودا فابيا موديل 2003

تقدم سيارة سكودا فابيا موديل 2003 بطول 3.90 مم، وعرض 1.650مم، وارتفاع 1.450 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.4 مم.

سكودا فابيا موديل 2003

تحتوي سيارة سكودا فابيا موديل 2003 علي، تكييف ممتاز ولكن يحتاج إلي شحن، وباور، وفوانيس زينون شابورة، وجنوط سبور ، وفرش ممتاز، ووسائد هوائية، ونظام ضد السرقة، وراديو ، وaux ، وبلوتوث، وفوانيس شبورة، وسنتر لوك، وباور ستيرنج، وزجاج كهربائي، وإطارات خاصة، وشاحن usb.

سكودا فابيا موديل 2003

تظهر سيارة سكودا فابيا موديل 2003 من الخارج بشكل مميز بسبب احتوائها علي ، مصابيح ضباب أمامية، ومصابيح خلفية، وإضاءة أمامية ، وإضاءة خلفية، ومرايات جانبية يمكن ضمها يدويا،  ومساحا للزجاج الخلفي .

سكودا فابيا موديل 2003

سعر سيارة سكودا فابيا موديل 2003

تأتي سيارة سكودا فابيا موديل 2003 بسعر 125 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

 

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