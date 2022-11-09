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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار مرسيدس جي كلاس موديل 2023 في السعودية |تفاصيل

مرسيدس جي كلاس موديل
مرسيدس جي كلاس موديل 2023 في السعودية

ينتشر داخل السوق السعودي طرازات مختلفة من السيارات من إنتاج شركة مرسيدس موديلات 2023، حيث قامت شركة مرسيدس بأعلان أسعار سيارتها مرسيدس جي كلاس موديل 2023 في السعودية.

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المواصفات الفنية لسيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2023 في السعودية

سيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2023 في السعودية 

محرك سيارة مرسيدس جي 500 موديل 2023

تستمد سيارة مرسيدس جي 500 موديل 2023  قوتها من محرك ثماني الأسطوانات، سعة 4000 سي سي، ينتج منه قوه تصل إلي 422 حصان، وعزم اقصي للدوران 640 نيوتن/ متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 9 سرعات، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنة قدرها 6 ثواني، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 210 كم/ ساعة، وتستهلك السيارة 12.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة .

سيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2023 في السعودية 

أما بالنسبة إلي محرك سيارة مرسيدس جي 63 موديل 2023 
 

تحصل سيارة سيارة مرسيدس جي 63 موديل 2023 علي قوتها من محرك 8 سلندر، سعة 4000 سي سي، ينتج قوه حصانيه قدرها 577 حصان، وعزم اقصي للدوران 850 نيوتن/ متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 9 سرعات، وتتسارع السيارة من وضع السكون حتي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 4.5 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 220كم/ ساعة.

سيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2023 في السعودية 

أطوال وأعراض سيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2023

تقدم سيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2023 بأطوال وأعراض مختلفة جاءت علي هذا النحو، الطول 4.87 متر ، والعرض 1.98 متر ، و والارتفاع 1.96 متر ، وطول قاعدة العجلات 2.89 متر ، ويصل وزن السيارة الي  2.650 كيلو جرام .

سيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2023 في السعودية 

سعر سيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2023 في السعودية

تتوافر سيارة مرسيدس جي 500 موديل 2023 الجديدة في السعودية بسعر يبدا من 505 الف ريال سعودي، وسعر مرسيدس جي 63 ايه ام جي موديل 2023 سيبدأ من 570 ألف ريال سعودي.

 

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