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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

موديلات كلاسيكية.. مرسيدس AMG تصدر نتيجة عام 2023

مرسيدس
مرسيدس

أصدرت  مرسيدس - AMG تقويم السنة الجديدة 2023 التي تتزين بصور أهم موديلاتها الأيقونية الكلاسيكية، والأكثر شهرة ونجاحا على مدار تاريخها، هي ليست فقط  صور معدلة بالفوتوشوب جيدا لتبدو في حالة وكأنها جديدة، بل يعرض التقويم السيارات بطريقة تشبه فن البوب.

روزنامة مرسيدس لـ 2023

أعلنت شركة  Mercedes-AMG  عن روزنامتها لعام 2023 ، وقد اشترى الناس بالفعل جميع الكميات المطروحة فور الإعلان عنها، بيعت بسرعة مذهلة، وهي مستوحاة من Pop Art Era أو عصر البوب آرت كما تزعم العلامة التجارية، تعرض من خلال التقويم الميلادي الجديد أهم ما أنتجته وابدعته بطريقة يمكن أن تذكر الناس بوقت تحدت فيه "مرسيدس" التقاليد والشيء السائد.

بدأت حركة Pop Art أو فن البوب في الخمسينيات من القرن الماضي في المملكة المتحدة ثم سرعان ما اشتهرت حتى وصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

تبيع مرسيدس AMG الروزنامة الجديدة مقابل 33.2 يورو (33.3 دولارًا أمريكيًا) للعملاء الأفراد ، من المتوقع أن يصل التقويم لسنة 2023 إلى المشترين في النصف الثاني من ديسمبر ويكون متاحا للشراء طوال شهر يناير من العام المقبل. قد تحصل الكيانات التجارية على سعر أقل عند شرائها بكميات كبيرة، لكن سيتعين عليها التسجيل أولا والتفاوض مع مرسيدس على سعر البيع ووقت التسليم بمجرد توفر المزيد من النسخ.

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دخلت مرسيدس في شراكة مع Rankin Creative رانكين كرييتيف لإنتاج هذا التقويم، وهي نفس الشركة التي عملت على مقاطع الفيديو التي ساعدت في إطلاق طراز مرسيدس SL Roadster الجديدة. قام رانكين كريتيف أيضًا بمشاريع مشتركة أخرى مع مرسيدس AMG كما يعمل عن كثب مع شركات صناعة السيارات الأخرى مثل رولز رويس أيضًا.

يحتوي غلاف التقويم على سيارة مرسيدس بنز  AMG CLK GTR الشهيرة ، وتُظهر اللمحة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالعلامة التجارية الخاصة بـ الروزنامة الجديدة وشكلها، شارة SLS صفراء زاهية ، والتي يمكن أن تذكر محبي مرسيدس أنه في وقت ما ، قررت العلامة التجارية الألمانية منح العالم بطارية كهربائية واختصارها SLS ترتدي نفس لون الطلاء الأصفر الزاهي.

من المتوقع أن تطرح مرسيدس إيه إم جي كميات أخرى من الروزنامة فور توافرها، وتزل متاحة للعملاء حتى أوائل يناير القادم.

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