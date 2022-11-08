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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي وسبورتنج وجهًا لوجه في نهائي دوري المرتبط سيدات

الاهلي
الاهلي

نجح كلًا من الأهلي وسبورتنج من التأهل لدور النهائي من بطولة دوري المرتبط "سيدات" موسم 2022-2023 على حساب سموحة والجزيرة.


وواجه الأهلي نظيره سموحة اليوم الثلاثاء في دور نصف النهائي حيث نجح فريقي المرتبط والسيدات من الفوز في لقاء الإياب بنتيجة 60/56 و 92/64 على التوالي.


بينما تخطى سبورتنج فريق الجزيرة في دور نصف النهائي بعد فوز فريقي المرتبط والسيدات في لقاء الإياب عصر اليوم الثلاثاء بنتيجة 58/54 و 60/53 على التوالي.


وبهذه النتائج، يتنافس الأهلي وسبورتنج على لقب دوري المرتبط فيما يواجه فريق سموحة نظيره الجزيرة على المركز الثالث.
ويقام ذهاب دور النهائي لتحديد المراكز الثلاثة الأولى يومي الأحد والثلاثاء على صالة استاد القاهرة الرئيسية.

الأهلى سبورتنج دوري المرتبط الأهلي وسبورتنج والجزيرة

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