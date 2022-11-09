تصل لـ30%.. وزير الهجرة: تخفيضات للمصريين بالخارج خلال إجازتهم السنوية

قالت السفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هناك تعاون مع وزارة الطيران المدني بتقديم تخفيضات للعائلات المصرية سنويا تصل لـ25% للزوجة، وتخفيضات لـ2 من الأبناء حتى سن 15 عام تصل لـ30%، بخلاف تخفيضات أخرى للطلاب الدارسين في الصين تصل لـ30%، بالنسبة للمصريين في الخارج حال قدومهم إلى مصر في الإجازات السنوية.

وأضافت «الجندي»، خلال استضافتها ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «cbc»، أن من أهم المشروعات التي كان يرغب فيها المصريين بالخارج هو إقدام سياراتهم الخاصة إلى مصر، وتم العمل على هذا الملف حتى جرى الاتفاق عليه من قبل الحكومة.

واستطردت: «نسقنا مع وزارة الإسكان لتقديم تسهيلات للمصريين بالخارج في القطاع العقاري، وكان ضمن أحدى طلبات المصريين الموجودين في الخارج، وحاولنا بقدر الإمكان نعمل معادلات تريح الجميع بقدر الإمكان، وبنفكر وندرس ونشتغل».

وأوضحت أن هناك محبه كبرى من قبل المصريين بالخارج بمجرد الاهتمام بهم من قبل كافة الجهات المعنية في الدولة، «مصر عظيمة وتقدر تسند كل أبنائها، وبنتأكد أننا في ظهر كل مصري يطلب أي مساعدة».