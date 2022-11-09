ظاهرة فلكية رائعة.. القمر يظهر برفقة الأخوات السبعة «الثريا» الليلة

تشهد سماء مصر الليلة ظاهرة فلكية جديدة وهامة، حين يقترن القمر مع الثريا (الحشد النجمي Pleiades - الاخوات السبع أو (الثريا)، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق: إننا نشهد اليوم الأربعاء 9 نوفمبر اقتران القمر مع الحشد النجمي الثريا (الاخوات السبعة أو بلايدس) الواقع في برج الثور .

وأوضح “تادرس”، أن اقتران القمر مع الحشد النجمي الثريا (الاخوات السبعة أو بلايدس) يترائى عند دخول الليل ويظلا بالسماء إلى أن يختفيا مع زيادة ضوء الشفق الصباحي فجر اليوم التالي، من جراء شروق الشمس.

ونوّه أستاذ الفلك، بأنه للتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية؛ فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأضاف أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

وعلى جانب آخر أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، عن مشاركته فى الجناح الأخضر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية COP27 ( قمة المناخ ) بشرم الشيخ خلال الفترة من 7 وحتى 18 نوفمبر 2022.

وأوضح المعهد أن خلال الفعاليات سيكون هناك ندوة مصغرة يوم الأربعاء 9 نوفمبر من الساعة 12 وحتى الساعة الثانية عن دور المعهد فى مجالات الرصد والتكيف لمشاكل الطاقة والمياه فى مصر وحوض النيل.