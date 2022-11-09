مستشار وزير النفط العراقي: مصر تميزت بتنظيم قمة المناخ.. ونشارك بأعلى تمثيل

قال عبدالباقي خلف، مستشار وزير النفط العراقي، إن التمثيل العراقي في قمة المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ هو أعلى تمثيل للعراق، بنحو 70 شخصا بمختلف الاختصاصات، للمشاركة في مؤتمر وحدث كبير وعالمي بحجم قمة المناخ، ومصر تميزت بهذا التنظيم.

وأضاف مستشار وزير النفط العراقي، خلال تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن المناخ أصبح حدثا مهما يتطلب إجراءات عادلة، بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة، ويمكن أن نذهب باتجاه التكيف والتخفيف من الانبعاثات كدول مصدره للنفط والغاز، وأمامنا تحدٍ كبير كدول نفطية تتمثل في تحسين كفاءة المعدات النفطية وكفاءة الطاقة والتشغيل الأمثل لنصل لمخرجات كبيرة في هذا الأمر.

وأوضح مستشار وزير النفط العراقى، أن العراق وضع خطة طموحة للطاقة المتجددة، كغيره من الدول وتوازيها، و«لدينا خطة لإضافة مقدار كبير من الطاقة، وهناك محاولات لتقليل الكربون ومحاولات جيدة للعمل على مشروع الهيدروجين الأخضر وفي طور مشروعات أخرى أكبر حجما».