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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بألوان مبهجة.. فنانة تشكيلية تعرض لـ"أطباق وأكواب" مزخرفة مع صاحبة السعادة

صدى البلد

 خصصت الفنانة إسعاد يونس حلقة اليوم  من برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي" للحديث عن الحرف المصرية الأصيلة في معرض تراثنا .

 

وعرضت الفنانة التشكيلية أشجان مكارم، فكرة مشروعها بتصنيع أطباق وأكواب ملونة ومزخرفة من الفخار، إضافة غلى لوحات فنية مزخرفة.

 

 وقالت أشجان مكارم:" المادة المستخدمة في تصنيع الأطباق والاكواب من الفخار والزجاج ".

 

 وأضافت اشجان مكارم:"   الأطباق  التي أقوم بانتاجها يمكن استخدامها في تناول الطعام"، مضيفة:" كنت ارغب في إنتاج أطباق وأكواب مبهجة بشكل كبير بألوان ليست اعتيادية ".

صاحبة السعادة أكواب أطباق أشجان مكارم اخبار التوك شو

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