بألوان مبهجة.. فنانة تشكيلية تعرض لـ"أطباق وأكواب" مزخرفة مع صاحبة السعادة

خصصت الفنانة إسعاد يونس حلقة اليوم من برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي" للحديث عن الحرف المصرية الأصيلة في معرض تراثنا .

وعرضت الفنانة التشكيلية أشجان مكارم، فكرة مشروعها بتصنيع أطباق وأكواب ملونة ومزخرفة من الفخار، إضافة غلى لوحات فنية مزخرفة.

وقالت أشجان مكارم:" المادة المستخدمة في تصنيع الأطباق والاكواب من الفخار والزجاج ".

وأضافت اشجان مكارم:" الأطباق التي أقوم بانتاجها يمكن استخدامها في تناول الطعام"، مضيفة:" كنت ارغب في إنتاج أطباق وأكواب مبهجة بشكل كبير بألوان ليست اعتيادية ".