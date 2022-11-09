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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

عقد الاجتماع الأول لسفراء المناخ بجامعة العريش.. تفاصيل

فريق سفراء المناخ
فريق سفراء المناخ بجامعة العريش

 عقد فريق سفراء المناخ بجامعة العريش محافظة شمال سيناء ، الاجتماع الأول ،  برئاسة الدكتورة هاجر المتولي، رئيس الفريق و وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الاجتماع الأول لفريق سفراء المناخ جامعة العريش ، تزامنًا مع إنطلاق فعاليات قمة مؤتمر الأطراف COP 27 للتغيرات المناخية.

وبدأت الدكتورة هاجر المتولي ، رئيس الفريق الإجتماع بالترحيب بالأساتذة والزملاء والطلاب السفراء.


وأضافت رئيس الفريق أن الاجتماع يهدف إلى تنظيم العمل بالفريق،  وتناول الاجتماع توزيع المهام على  أعضاء الفريق والاتفاق على إنشاء اللجان الداخليه للفريق ووضع مهام كل لجنة.

 

تشكيل ٦ لجان


وأضافت  أنه تم تشكيل ٦ لجان وهي:

(١) اللجنة العليا للتنظيم والتنسيق.
(٢) لجنة العلاقات العامة والإعلام.
(٣) لجنة الأنشطة. 
(٤) لجنة الإبتكارات.
(٥) لجنة البحوث العلمية.
(٦) لجنة المتابعة.

كما  تم الإتفاق على وضع رؤية ورسالة للفريق، و عمل لوجو للفريق.

وقد شاركت كلية العلوم الزراعية البيئية  في فريق سفراء المناخ، بوفد من أعضاء هيئة التدريس الذي ضم كل من :
ا.د /محمد أحمد نجاتي، ا.د /محمد حسن مبارك
د./دارين محمد رفعت البلك، د./رائد عبدالناصر سلامة ، د./محمد مصطفى أحمد  د./اسراء عادل رحيمه  ، بالإضافة إلى مجموعة من طلاب الكلية المتميزين.

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العريش فريق سفراء المناخ الاجتماع

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