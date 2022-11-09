دعاية كاذبة.. هكذا رد قديروف على مزاعم أوكرانيا بمقتل مئات الشيشان

رفض رمضان قديروف ، الزعيم الموالي للكرملين لمنطقة الشيشان الروسية ، تقارير "الدعاية المعادية" بأن القوات الموالية له تكبدت خسائر فادحة في القتال الأخير في منطقة لوجانسك بشرق أوكرانيا، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وفي مقطع فيديو نُشر على حسابه على تيليجرام ، رد قديروف على المزاعم الأوكرانية بمقتل العديد من القوات الشيشانية من كتيبة أخمات في مدينة ليسيتشانسك.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في وقت سابق إن 30 مقاتلا شيشانيا على الأقل قتلوا عندما دمرت وحدتهم وأصيب 15 آخرون.

قال قديروف"القنوات الدعائية للعدو تختلق حكايات طويلة. إنهم يكتبون عن مئات المقاتلين الشيشان الذين قتلوا بالقرب من ليسيتشانسك ... هذا ليس صحيحًا".



تابع "اسمحوا لي أن أضع الأمور في نصابها: هذا ليس صحيحًا. ولم يقتل احد من مقاتلينا في الحي المذكور ".

وزعم أن الفرق الشيشانية "تعمل بشكل جيد للغاية" في أوكرانيا ، مضيفًا أن قواته تعد "المزيد من المفاجآت" للقوات الأوكرانية. وحذر من أن "هذه ليست كلمات جوفاء".

وحول المقاتلين الشيشان، فقد اتهم مراقبون دوليون ومستقلون قديروف بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في وطنه وخارجه.

وذكروا أنه يقود قوات شبه عسكرية كبيرة - على الرغم من كونها جزءًا رسميًا من الهياكل الأمنية الروسية - لها ولاء شخصي له.