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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي يفتتح معرض جامعة القاهرة فى جناح الابتكار الأخضر بقمة المناخ

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 شاركت الجامعة في جناح الابتكار الأخضر، حيث شاركت جامعة القاهرة بفاعلية في مؤتمر المناخ Cop27 في إطار التوجه العالمي وفي ضوء رؤية مصر 2030 والتي تشمل الاهتمام بكافة محاور التنمية المستدامة وعلى رأسها مواجهة الآثار المناخية المترتبة على التغير المناخي.

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ويقام المعرض على هامش فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP27 في المنطقة الخضراء وتنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت إشراف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة،

و قام الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بافتتاح معرض جامعة القاهرة فى جناح الابتكار الأخضر ضمن فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ.

وصرح الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، أن استراتيجية جامعة القاهرة في التحول إلى جامعات الجيل الرابع، ركزت على محور البيئة بوصفه محورا جوهريا في الخطة الخمسية، ترسيخًا لدور الجامعة في العديد من محاور التنمية، مؤكدًا الحرص على توافق خطة الجامعة التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولذلك كان من الطبيعي تقدم مؤشرات الجامعة في التصنيفات العالمية ذات العلاقة بالبعد البيئي، ومن أهمها تصنيف جامعة القاهرة في المركز 239 في مجال التأثير البيئي ضمن تصنيف QS Sustainability لعام 2022، كما جاءت الجامعة في المركز 242 عالميا في تصنيف "UI Green Metric” العالمي للجامعات الخضراء صديقة البيئة.

وقدم الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في الندوة المخصصة لجامعة القاهرة بالمنتدى عرضا استعرض فيه خطة جامعة القاهرة الاستراتيجية (2021 - 2025) وتركيزها على الاهتمام بالبعد البيئي من خلال 8 محاور رئيسة ضمن خطتها التنفيذية للحد من تأثيرات التغيرات المناخية وهي: المشروعات البحثية، والاتفاقيات وبروتوكولات التعاون، والمقررات الدراسية، والبنية الحضارية للجامعة، والمراكز البحثية بالجامعة، والمبادرات والمسابقات البحثية للأساتذة والطلاب ونماذج المحاكاة، والجوائز والمراكز المتقدمة للجامعة في الترتيب العالمي البيئي، وإنشاء مكتب للاستدامة التنموية والبيئية، كما استعرض نائب رئيس الجامعة جهود الجامعة من خلال عدد من الأنشطة والفاعليات في الحد من التغيرات المناخية والتكيف معها.

كما قدم الدكتور عبدالله صبحي الأستاذ بكلية الزراعة، شرحًا تفصيليًا حول مشروع جامعة القاهرة المشارك في جناح الابتكار الأخضر، وهو مشروع "الفصل والتحويل الحيوي للمخلفات الزراعية والصناعات الزراعية لإنتاج منتجات ذات قيمة اقتصادية" حيث يقدم المشروع حلولًا تكنولوجية للاستخدام الآمن للمخلفات العضوية من أصل زراعي لإنتاج منتجات عالية القيمة الاقتصادية من خلال تقنيات لا تتسبب في أي أضرار بيئية أثناء مراحل الإنتاج والتشغيل مما يساهم في الحد من الانبعاثات الضارة نتيجة التخلص غير الآمن بالحرق المباشر لهذه المخلفات.

كما تم عرض فيلم بعنوان "دور جامعة القاهرة في الحد والتكيف مع التغيرات المناخية"، استعرض حقائق عن جامعة القاهرة ومكانتها في التصنيفات الدولية وبرامجها الدراسية المميزة في علوم البيئة، وعقدها الاتفاقيات مع كبرى الجامعات والهيئات الدولية، كما أبرز الفيلم جهود جامعة القاهرة في ملف التغيرات المناخية وأبرزها: وضع استراتيجية تركز على النظام البيئي، واستحداث مكتب للاستدامة التنموية والبيئية، وإصدار أول دليل للحياة المستدامة للطالب الجامعي، وإطلاق دعوة لتقديم مشروعات بحثية تطبيقية للحد والتكيف مع التغيرات المناخية، وإنشاء كلية للطاقة الجديدة والمتجددة (الطاقة المستدامة)، وتمويل المشروعات البحثية الخضراء الذكية، واستحداث برامج جامعية في علوم البيئة، وإعداد نموذج محاكاة لمؤتمر المناخ COP 27، وتنظيم ندوات توعية وورش عمل ومحاضرات للطلاب والعاملين وأعضاء التدريس.


 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
مؤتمر قمة المناخ COP27 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة القاهرة جناح الابتكار الأخضر Jobs Education

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