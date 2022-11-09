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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بيطرى القاهرة تنظم ندوة بعنوان "المنح المقدمة لسفر أعضاء هيئة التدريس والطلاب"

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن مكتب العلاقات الدولية بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة ، عن إقامة ندوتين هامتين يوم الخميس القادم الموافق ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ .

وذلك في قاعة السيمنار بالدور الثالث في مبني الادارة - الكلية الجديدة. وهي:
١- ندوة عن المنح المقدمة لسفر أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب لمدد قصيرة ضمن اتفاقية ايراسموس بلس المبرمة مع العديد من الجامعات الاوروبية (الساعة ١٠ صباحا)
 

٢- ندوة لأعضاء هيئة التدريس عن فرص التقدم للمشروعات البحثية الدولية (الساعة ١١ صباحا)

ويحاضر في الندوتين الدكتورة هايدي بيومي مدير المنح والمشروعات بمكتب العلاقات الدولية  جامعة القاهرة.

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جامعة القاهرة تتصدر نظيراتها في تصنيف QS الإنجليزي للاستدامة

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صورة تذكارية نادرة لكوكبة من أساتذة القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، تشارك جامعة القاهرة في فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP 27، بخطة عمل لمواجهة تغيرات المناخ يوم 8 نوفمبر، وتقدم نموذج محاكاة لمخرجات مشروع "الفصل والتحويل الحيوي للمخلفات الزراعية والصناعات الزراعية لإنتاج منتجات ذات قيمة اقتصادية" والفائز ضمن أفضل 10 مشاريع تم اختيارها في منتدى الجامعات الحكومية لمواجهة التغيرات المناخية حيث يقدم المشروع حلولا تكنولوجية للاستخدام الآمن للمخلفات العضوية من أصل زراعي لإنتاج منتجات عالية القيمة الاقتصادية من خلال تقنيات لاتتسبب في أي أضرار بيئية أثناء مراحل الإنتاج والتشغيل مما يساهم في الحد من الانبعاثات الضارة نتيجة التخلص غير الآمن بالحرق المباشر لهذه المخلفات.

وتعقد الجامعة خلال فعاليات المؤتمر ورشة عمل حول دورها في مواجهة التغيرات المناخية وتقدم عرضًا تفصيليًا لمخرجات الأبحاث العلمية والمشاريع التطبيقية المتعلقة بقضايا التغيرات المناخية التي تم عرضها في منتدى الجامعات الحكومية لمواجهة التغيرات المناخية.

وتأتي مشاركة جامعة القاهرة في فعاليات مؤتمر قمة المناخ، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة والدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لمناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات تغير المناخ وآثارها المختلفة على البيئة والتكيف معها.

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