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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صورة تذكارية نادرة لكوكبة من أساتذة القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة

صورة تذكارية نادرة
صورة تذكارية نادرة لكوكبة من أستاذة القانون

نشرت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، صورة تذكارية نادرة لكوكبة من أستاذة القانون في ذلك الوقت بكلية الحقوق جامعة القاهرة في نهاية العام الجامعي (1962- 1963) أمام مبني كلية الحقوق .

و ضمت الصورة التذكارية تضم عدد من الشخصيات العامة التى أصبحوا قامة كبيرة خلال السنوات الماضية وهم : 
رئيساً للجمهورية (في الفترة الانتقالية) بعد الرئيس محمد أنور السادات عام 1981 الدكتور صوفي أبو طالب لكونه رئيساً لمجلس الشعب وقتذاك وفقا لدستور ١٩٧١.

 ثلاث رؤساء لمجلس الشعب الدكتور صوفي أبو الطالب (1978-1983)– الدكتور رفعت المحجوب (1990-1984)– الدكتور أحمد فتحي سرور (2011-1990 ورئيس البرلمان الدولي من عام 1994 حتي 1997)

رئيساً للوزراء الدكتور عاطف صدقي من عام 1986 حتى 1996.

 وزيرا لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور  أحمد فتحي سرور من عام 1986 - 1990 وشغل قبلها منصب عميد كلية الحقوق ونائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب ومندوب دائم لدي اليونسكو ممثلا لجامعة الدول العربية

وزيرا للاعلام عام 1974 الدكتور  أحمد أبو المجد و قاض بالمحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة الدكتور.فؤاد عبد المنعم رياض أستاذ القانون الدولى الخاص
 

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 أول سفيرة عام 1979 الدكتورة عائشة راتب و رئيسا لجامعة القاهرة الدكتور جابر عبد الرحمن من عام 1969 حتى 1971 والذي كان عميدا للكلية في ذلك الوقت.


وتضم الصورة بعض علماء وفقهاء القانون مثل الدكتور محسن شفيق والدكتور على جمال الدين (قسم القانون التجاري) ؛ الدكتور عبد المنعم الصده أستاذ القانون المدني و الدكتور عبد المنعم البدراوي أستاذ القانون  المدني، وعميد كلية الحقوق من عام ١٩٦٩ حتي ١٩٧٣  ؛ الدكتور طعيمة الجرف أستاذ القانون الدستوري والاداري ؛ و الدكتور فتحي والي أستاذ قانون المرافعات وعميد الكلية من عام ١٩٨٥ حتي ١٩٨٨ .

الدكتور ايهاب اسماعيل استاذ التشريعات الاجتماعية والذي شغل منصب نائب رئيس الجامعة والدكتور محمد حسني عباس (رئيس قسم القانون التجاري) والدكتور ثروت أنيس أستاذ القانون التجاري؛ والدكتور أميرة صدقي أستاذ القانون التجاري. 

من هنا بدأ التاريخ ومن هنا نبع فقهاء وأساتذة وأساطين القانون في مصر والوطن العربي كلية الحقوق جامعة القاهرة دائماً حاضرة وسباقة في جميع المحافل وشريك فاعل في الحياة السياسية.

كلية الحقوق جامعة القاهرة جامعة القاهرة صورة تذكارية نادرة مبني كلية الحقوق الرئيس محمد أنور السادات

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