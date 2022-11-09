الديمقراطي جون فيترمان يفوز بمقعد في ولاية بنسلفانيا

أعلنت وسائل أمريكية، أن الديمقراطي جون فيترمان فاز على منافسه الجمهوري محمد أوز في ولاية بنسلفانيا، في انتخابات التجديد النصفي.

وحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، فاز جون فيترمان، نائب حاكم بنسلفانيا، بسباق الانتخابات في ولاية بنسلفانيا للحصول على مقعد مفتوح في مجلس الشيوخ، متغلبًا على طبيب التلفزيون الشهير محمد أوز.

وسوف يخلف فيترمان السيناتور بات تومي، وهو جمهوري اختار عدم السعي لإعادة انتخابه.

وظهر فيترمان في السنوات الأخيرة كرمز تقدمي - على الرغم من أنه ومستشاريه فضلوا كلمة "شعبوية".

وبصفته عمدة سابقًا لبلدة برادوك الصغيرة بمنطقة بيتسبرج، وبعد ذلك نائبًا للحاكم، دافع عن المساواة في الزواج والماريجوانا القانونية والفرص الثانية للمجرمين.

وقال جون فيترمان، في مؤتمر فوزه، إن هذا السباق الانتخابي يعكس نضال كل عامل في الولاية، مضيفًا أنه سيدافع عن حقوق المرأة والحقوق بضمان اجتماعي في ولاية بنسلفانيا.

وأضاف: "ينبغي أن نحافظ على الديمقراطية في ولاية بنسلفانيا".

في المقابل فاز العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بسهولة في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي التي يمكن أن تؤذن بعهد يشهد حكومة منقسمة وتقليص سلطة الرئيس جو بايدن في واشنطن.