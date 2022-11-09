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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتخابات الكونجرس.. أول حاكمة مثلية الجنس لولاية ماساتشوستس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية بأن المحامية الأمريكية مورا هيلي، انتخبت حاكمة لولاية ماساتشوستس عن الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي، لتصبح أول حاكمة مثلية الجنس للولاية.

وكانت مورا هيلي قد فازت على السيناتور وارن تولمان عضو مجلس الشيوخ السابق في الانتخابات الديمقراطية التمهيدية ومن ثم تفوقت في الانتخابات العامة على المحامي الجمهوري جون ميلر.

أعيد انتخابها عام 2018. لدى توليها المنصب، وأصبحت أول مدعٍ عام يكشف عن مثليته الجنسية للعلن في الولايات المتحدة.

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اكتساح للجمهوريين

في المقابل فاز العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بسهولة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي التي يمكن أن تؤذن بعهد يشهد حكومة منقسمة وتقليص سلطة الرئيس جو بايدن في واشنطن.

ومع إغلاق صناديق الاقتراع في ست ولايات، فإن النتائج الأولية لن تغير ميزان القوى في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون حاليا.

وتوقعت شركة إديسون ريسيرش فوز السيناتور الجمهوري الحالي تيم سكوت في ساوث كارولينا وتود يونج في إنديانا. كما توقعت فوكس نيوز أن يفوز الجمهوري راند بول في كنتاكي وأن يفوز الديمقراطي بيتر ويلش في فيرمونت.

ويجري الانتخاب على 35 مقعدا في مجلس الشيوخ وجميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435.

والجمهوريون الأوفر حظا إلى حد بعيد في الفوز بالمقاعد الخمسة التي يحتاجونها للسيطرة على مجلس النواب، لكن السيطرة على مجلس الشيوخ قد تنحصر في سباقات محتدمة في بنسلفانيا ونيفادا وجورجيا وأريزونا.

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40 مليون شخص

وأدلى أكثر من 40 مليون شخص بأصواتهم خلال التصويت المبكر في جميع أنحاء البلاد، في اقتراعٍ سيؤدي إلى تجديد مقاعد مجلس النواب بالكامل وثلث مقاعد مجلس الشيوخ إضافة إلى مجموعة من المناصب المحلية.

ولدى اقتراعه في فلوريدا ألمح  الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مجددا إلى إعلان مهم سيدلي به الأسبوع المقبل يُعتقد أنه سيعلن فيه خوضه انتخابات الرئاسة في العام 2024، وقال للصحافيين إن 15 نوفمبر "سيكون يوما مثيرا للغاية لكثير من الناس".

بعيد ذلك عاد ترامب للتشكيك في نزاهة الانتخابات، مشيرا إلى تعطّل ماكينات تصويت في مقاطعة ذات كثافة سكانية في ولاية أريزونا.

وجاء في تعليق له على منصّته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي": "ها نحن مجددا؟ الناس لن يقبلوا ذلك". 
 

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