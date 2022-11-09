عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتخابات الكونجرس.. الجمهوريون يوجهون صفعة للديمقراطيين في عدة ولايات أمريكية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت وسائل إعلام أمريكية في نبأ عاجل منذ قليل، بفوز الجمهوريين بمقاعد مجلس الشيوخ بولايات ساوث كارولينا وكنتاكي وإنديانا في انتخابات التجديد النصفي.

وقالت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية إن الجمهوريين فازوا بـ11 مقعدًا في مجلس الشيوخ مقابل 3 للديمقراطيين حتى الآن.

ومنذ قليل، أغلقت في عدد من الولايات مراكز الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي ستحدد مصير الغالبية في الكونجرس وهامش المناورة للرئيس جو بايدن.

وفي أنحاء من إنديانا وكنتاكي وجورجيا وكارولينا الجنوبية وفيرمونت وفرجينيا أغلقت أولى مراكز الاقتراع.

وسيفضي الاقتراع إلى تجديد مقاعد مجلس النواب بالكامل (435 مقعدًا) وثلث مقاعد مجلس الشيوخ إضافة إلى مجموعة من المناصب المحلية، كما تجري خمس ولايات استفتاءات حول الحق في الإجهاض.

يؤثر على إنتخابات التجديد النصفي.. ولاية إلينوي الأمريكية تعلن تعرضها لهجوم إلكتروني

دليلك لفهم الانتخابات الأمريكية.. اقتراع التجديد النصفي الحاسم من الألف للياء

ويصوت الأمريكيون في انتخابات منتصف الولاية في استحقاق مفصلي يشمل تصويتا على مستويات عدة، سيحدد هامش المناورة للرئيس جو بايدن حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في العام 2024، والتي قد يخوضها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال الرئيس الديموقراطي الذي من المحتمل أن يخسر في هذا الاقتراع غير المواتي للحزب الحاكم السيطرة على الكونجرس، في تغريدة "اليوم، أجعلوا صوتكم مسموعاً، صوتوا".

ولاحقا دعا في تغريدة "الجميع على الإقبال" لانتخاب ديموقراطيين، وحذّر من أن تحديات كثيرة على المحك على غرار الحق في الإجهاض. وشدد على أن "هذه الانتخابات أهم من أن تُقاطع".

فتحت مراكز الاقتراع في الساحل الشرقي للبلاد أبوابها عند الساعة السادسة صباح أمس الثلاثاء الأول الذي يحلّ بعد أول يوم اثنين من شهر نوفمبر، وفقًا لتقليد الانتخابات التي تجري على المستوى الوطني في الولايات المتحدة.

40 مليون شخص

وأدلى أكثر من 40 مليون شخص بأصواتهم خلال التصويت المبكر في جميع أنحاء البلاد، في اقتراعٍ سيؤدي إلى تجديد مقاعد مجلس النواب بالكامل وثلث مقاعد مجلس الشيوخ إضافة إلى مجموعة من المناصب المحلية.

ولدى اقتراعه في فلوريدا ألمح ترامب مجددا إلى إعلان مهم سيدلي به الأسبوع المقبل يُعتقد أنه سيعلن فيه خوضه انتخابات الرئاسة في العام 2024، وقال للصحافيين إن 15 نوفمبر "سيكون يوما مثيرا للغاية لكثير من الناس".

بعيد ذلك عاد ترامب للتشكيك في نزاهة الانتخابات، مشيرا إلى تعطّل ماكينات تصويت في مقاطعة ذات كثافة سكانية في ولاية أريزونا.

وجاء في تعليق له على منصّته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي": "ها نحن مجددا؟ الناس لن يقبلوا ذلك". 

الجمهوريون الديمقراطيين بايدن ترامب انتخابات التجديد النصفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاخد ابني وأمشي.. والدة عريس تهدد عروسة في الكوافير| شاهد

بعد اتهامات بالتنمر.. استقالة وزير الدولة في الحكومة البريطانية

صرخت في وجهه.. لحظة طرد سمية الخشاب لعامل النظافة من لوكيشن التصوير| فيديو

لماذا غادر رئيس الوزراء البريطاني إحدى قاعات قمة المناخ مسرعا بشكل مفاجئ؟

ضربة موجعة لـ الأهلي | تعرف على مدة غياب محمود متولي

العشق الحرام.. سامية: هربت من أبويا وعشت في الشارع وخلصت على زوجي

كولر يرفض صفقة فيريرا في الأهلي.. تفاصيل

جارٍ البحث عن ناجين.. انهيار عقار كامل بمنطقة إمبابة بالجيزة

موضوعات متعلقة

سباق مركبات بدون محركات يثير الجدل في جنوب أفريقيا |شاهد

دليلك لفهم الانتخابات الأمريكية.. اقتراع التجديد النصفي الحاسم من الألف للياء

بايدن يحث الأمريكيين على التصويت في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس

ترشيحاتنا

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة قانون سوق رأس المال .. 14 يناير

إمام عاشور يُفاجئ أمير مرتضى منصور بشأن تجديد تعاقده مع الزمالك.. تفاصيل

مسئولة يابانية تؤكد دعم حكومة بلادها تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في مصر

انتخابات الكونجرس.. الجمهوريون يوجهون صفعة للديمقراطيين في عدة ولايات أمريكية

تدخل مفاجئ.. القصة الكاملة لأزمة ميكالي والحضري في المنتخب الأوليمبي

مش بس الليمون والبرتقال.. 5 أطعمة غنية بـ فيتامين سي لرفع مناعتك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجنبه.. نوع شائع يتناوله الملايين يرتبط بخطر الإصابة بسرطان الرئة

مش بس الليمون والبرتقال.. 5 أطعمة غنية بـ فيتامين سي لرفع مناعتك

سهل وسريع المفعول.. رجيم لتخسيس الوزن بدون مجهود

شاهد.. قطار الموت الأكثر رعبا في العالم فوق حافة جبل

فيديو

لماذا منعت الأوبرا المطرب النقاش من الغناء مع أصالة.. فيديو جراف

تفاصيل مؤلمة في وفاة عروس الإسكندرية.. شاهد

إصابة 3 أشخاص.. انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة| فيديو

تنكرت في زي رجل.. من هي الحاجة صيصة أبو دوح وما قصتها؟فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ