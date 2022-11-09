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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتخابات الكونجرس.. إغلاق صناديق الاقتراع في 6 ولايات أمريكية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أغلقت في عدد من الولايات مراكز الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي ستحدد مصير الغالبية في الكونجرس وهامش المناورة للرئيس جو بايدن.

وفي أنحاء من إنديانا وكنتاكي و جورجيا وكارولينا الجنوبية وفيرمونت وفرجينيا أغلقت أولى مراكز الاقتراع.

وسيفضي الاقتراع إلى تجديد مقاعد مجلس النواب بالكامل (435 مقعدا) وثلث مقاعد مجلس الشيوخ إضافة إلى مجموعة من المناصب المحلية، كما تجري خمس ولايات استفتاءات حول الحق في الإجهاض.

ويصوت الأمريكيون في انتخابات منتصف الولاية في استحقاق مفصلي يشمل تصويتا على مستويات عدة، سيحدد هامش المناورة للرئيس جو بايدن حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في العام 2024، والتي قد يخوضها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال الرئيس الديموقراطي الذي من المحتمل أن يخسر في هذا الاقتراع غير المواتي للحزب الحاكم السيطرة على الكونجرس، في تغريدة "اليوم، أجعلوا صوتكم مسموعاً، صوتوا".

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ولاحقا دعا في تغريدة "الجميع على الإقبال" لانتخاب ديموقراطيين، وحذّر من أن تحديات كثيرة على المحك على غرار الحق في الإجهاض. وشدد على أن "هذه الانتخابات أهم من أن تُقاطع".

فتحت مراكز الاقتراع في الساحل الشرقي للبلاد أبوابها عند الساعة السادسة صباحًا من يوم الثلاثاء الأول الذي يحلّ بعد أول يوم اثنين من شهر نوفمبر، وفقًا لتقليد الانتخابات التي تجري على المستوى الوطني في الولايات المتحدة.

40 مليون شخص

وأدلى أكثر من 40 مليون شخص بأصواتهم خلال التصويت المبكر في جميع أنحاء البلاد، في اقتراعٍ سيؤدي إلى تجديد مقاعد مجلس النواب بالكامل وثلث مقاعد مجلس الشيوخ إضافة إلى مجموعة من المناصب المحلية.

ولدى اقتراعه في فلوريدا ألمح ترامب مجددا إلى إعلان مهم سيدلي به الأسبوع المقبل يُعتقد أنه سيعلن فيه خوضه انتخابات الرئاسة في العام 2024، وقال للصحافيين إن 15 نوفمبر "سيكون يوما مثيرا للغاية لكثير من الناس".

بعيد ذلك عاد ترامب للتشكيك في نزاهة الانتخابات، مشيرا إلى تعطّل ماكينات تصويت في مقاطعة ذات كثافة سكانية في ولاية أريزونا.

وجاء في تعليق له على منصّته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي": "ها نحن مجددا؟ الناس لن يقبلوا ذلك". 

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