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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لدينا رؤية للرياضة المصرية.. أشرف صبحي: كرة القدم اقتصاد قوي والدوري بمصر «محترف»|فيديو

أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه قد تبني رؤية بناءً على مصطلح خاص به تقول: «الرياضة المصرية مش كرة قدم وبس»، حيث إن الوزارة لديها رؤية للرياضة المصرية كافة ولتطويرها، خاصة في الألعاب الفردية.

وأضاف «أشرف صبحي»، خلال استضافته ببرنامج «مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «cbc»، أن الألعاب الفردية تقوم الوزارة فيها بدور تنموي وتنافسي من خلال المشروع القومي للناشئين والموهبة والبطل الأولمبي، حيث أن الوزارة تقوم بانتقاء الشباب الواعد على مستوى الجمهورية.

وقال أشرف صبحي : «هدفنا الحصول على كأس الأمم الأفريقية عام 2025 والوصول لكأس العالم 2026، وبنعمل للشباب دول حضانات رياضية وبنوجههم لمدة 6 سنين علشان نستعد لعام 2028، وبنشتغل مع الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية الرياضية، لكن الكورة لها مزاج شعبي واقتصاد قوي، والدوري في مصر محترف لكن كان يدار بطريقة الهواة، والخروج في تنظيم رابطة المحترفين لإدارة الـ18 نادي، فوارد أن الجمعية العمومية تقلل أو تزود عدد الفرق لتنظيم الموضوع، وده مش اختراع للعجلة».

وأوضح وزير الشباب والرياضة ، أن الوزارة أطلقت كذلك دوري لمراكز الشباب، ويتم تطويره عاما بعد عام، بعد الاستعانة براعي الكرة الأفريقية «توتال»، من أجل الارتقاء بتلك المنظومة، «رابطة الأندية لكرة القدم تدير الجانب الاحترافي والاتحاد منوط بالمنتخبات، ويجب أن يحسن إدارة ملف كرة القدم بما يليق بشعبيته واقتصادياته، ولازم نكون مصنفين الموضوع».

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