كارثة| الأرصاد تحذر العالم من اختفاء بعض المناطق بسبب التغيرات المناخية

حذرت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، من كارثة قد تحدث بالعالم، وبجميع الدول، وهو اختفاء بعض المناطق الساحلية بسبب تغير المناخ، مطالبة العالم بالتحرك قبل فوات الأوان.

علقت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، على استضافة مصر لـ قمة المناخ، وقالت الجميع سعيد باستضافة مصر مواطنين من جميع العالم للحديث عن أمر هام و هو الحفاظ على المناخ.

ولفتت إلى أن التغيرات المناخية لها تأثير كبير على جميع الدول، وعلى جميع المواطنين، ولا توجد أى دولة بمعزل عن تأثير التغيرات المناخية عليها، مؤكدة أن المدن الساحلية والقاهرة، أصبحت تشهد طقسا مختلفا تماما.

وكشفت أن معدلات الأمطار في مصر ارتفعت فى الـ 10 سنوات الأخيرة بنسبة كبيرة وذلك ناتج عن تأثير التغيرات المناخية.

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، من قمة المناخ بشرم الشيخ، أن البلاد تشهد عواصف ترابية شديدة وأن الجميع يلاحظ التغيرات التى بدأت تحدث فى الجو خلال الفترات الأخيرة.

ولفتت إلى أن التغيرات المناخية تؤثر أيضًا على فصل الصيف، فالجميع يشعر بالارتفاع الكبير فى درجات الحرارة فى فصل الصيف.

وأشارت إلى أنطق 2021 كان مختلف، والهيئة العامة لـ الأرصاد تقوم بعمل دراسات و بحث عن سيناريوهات المستقبلية للتغيرات المناخية، و تأثير ذلك حالة الجو.

ووجهت رسالة للعالم :" لازم نبدأ الآن وبلاش ننتظر الوقت فات، وعلى الجميع أن يحافظ على المناخ، لآن المناخ يعنى الحياة".