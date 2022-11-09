على هامش قمة المناخ .. مذكرة تفاهم بين علوم البحار ومؤسسة ودز هول الأمريكية

شهد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى و البحث العلمى توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد و معهد وودز هول بالولايات المتحدة الأمريكية المؤسسة الأولى في مجال علوم البحار والاستكشافات البحرية ، في اطار انشطة المعهد القومى لعلوم البحار بالمنطقة الزرقاء فيCOP 27 .

وقال الدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد إنه تم توقيع مذكرة التفاهم بهدف التعاون العلمي المشترك في مجال علوم البحار ووضع برامج للحد من التغير المناخى وحماية جميع الكائنات البحرية والحفاظ على الشعاب المرجانية والثروات الحية للبحار.



وتم توقيع مذكرة التفاهم الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد و الدكتور بيتر رئيس معهد ودز هول ، حيث يساعد ذلك الباحثين المصرين بالعمل على سفن الأبحاث المتقدمة لودزهول حيث انها تقوم بالابحاث العلميه في اعالى البحار والمحيطات.