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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نشاط حركة تداول السفن والحاويات المناولة بميناء غرب بورسعيد

صدى البلد

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد شهد نشاطاً ملحوظاً في حركة تداول السفن والحاويات المناولة حيث استقبل الميناء السفينة LADY ARZU القادمة من إيطاليا والتى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 99 متراً بغاطس 6.5 أمتار وتصل الحمولة الكلية للسفينة 2236 طن ، حيث تتم عمليات التفريغ  3500 طن رخام  وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ إلى تركيا .

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وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة، تمهيداً لبدء عمليات التفريغ   على الرصيف مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن والذي يأتي انعكاساً للنجاحات التي أحرزتها موانئ المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية

فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.

قناة السويس المنطقة الاقتصادية تداول البضائع

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