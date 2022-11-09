تزامنا مع قمة شرم الشيخ..التنسيقية تفتح ملف تمويل مشروعات المناخ بين الواقع والمأمول

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالون نقاشي اليوم الساعة السابعة مساء بعنوان (تمويل مشروعات المناخ بين الواقع والمأمول) وذلك بالتزامن مع مناقشة تلك الملف من قبل عدد من وزراء المالية على مستوى العالم بمؤتمر المناخ cop27 المنعقد بشرم الشيخ وذلك لما يمثله تمويل مشروعات المناخ عقبة خاصة أمام الدول النامية.

ويستضيف الصالون للحديث عن هذا الملفد.مدحت نافع الخبير الاقتصادي، د.بشير عبدالفتاح الكاتب والباحث السياسي بالأهرام ، د.مصطفي ابوزيد عضو المنتدي الاقتصادي بالتنسيقية ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، د. حنان وجدي منسق المنتدى الاقتصادي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويدير الصالون أحمد الحمامصي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.