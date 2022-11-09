خبير: إفريقيا تمتلك 900 مليون هكتار أراضى زراعية ولا تستغل سوى 50%

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد الاستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس ، إن التغيرات المناخية حول العالم أصبحت جامحة ومن الممكن أن تؤدى للتصحر أو الجفاف وحدوث أزمات فى الغذاء والتى تؤدى بدورها لهجرة بيئية للطيور والحيوانات.

ولفت إلى أن مصر تتعاون مع الدول العربية والإفريقية بشأن مكافحة التغير المناخى فى ظل امتلاك القارة الإفريقية موارد عدة بإجمالى 900 مليون هكتار أراضى صالحة للزراعة ولا يستغل منها سوى 50% منها رغم أن عدد سكانها 1.4 مليار نسمة .

وأضاف " أبو اليزيد " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن الدول الافريقية تعانى من نقص فى الغذاء نتيجة التغيرات المناخية الناتجة عن الدول الصناعية الكبرى وتحديات أخرى خاصة ب الطاقة والأسمدة

وأكد على ضرورة إحداث نوع من التكامل والتنسيق مع الدول العربية خاصة فى مجالات الزراعة وزيادة استثمارات التجارة نظرا لأن هناك 224 مليون نسمة يعانون من نقص الغذاء فى افريقيا و فجوة غذائية بالقارة الافريقية تبلغ 50 مليار دولار.

وأشار إلى أن الدول الصناعية الكبرى هي المتسبب فى حدوث التغيرات المناخية أما الدول الافريقية نسبتها لا تتجاوز 4% وهو ما يتطلب التنسيق فى الارشاد الزراعى و نقل التكنولوجيا ، تدوير المخلفات الزراعية ، ايجاد مصادر للتمويل ، ونقل الخبرات العلمية لإحداث نوع من التوازن البيئى والمناخى خلال الفترات المقبلة .

