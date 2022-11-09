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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اختتام فعاليات دورة رصد عدوى المنشآت الصحية في الدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

اختتمت إدارة مكافحة العدوى دورة تدريبية حول رصد عدوى المنشآت الصحية والتى أقيمت بقاعة التدريب بمركز الأسنان تحت إشراف الدكتور هانى حمدى مدير إدارة مكافحة العدوى . 
استهدفت الورشة التى استمرت على مدار ثلاثة أيام  رؤساء فرق مكافحة العدوى بالمستشفيات بالاضافة لمسؤولي ومنسقي ترصد عدوى المنشآت الصحية. 
زودت الدورة المشاركين بمعارف ومهارات في طرق انتقال العدوى والاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى والوضع الراهن في المنشآت الصحية.

بالاضافة الى التدريب على تعريفات حالة عدوى المنشآت الصحية وكيفية استكمال استمارات الترصد وحساب معدلات العدوى والتدريب على الحزم الوقائية لخفض معدلات العدوى بالمستشفيات.
من جانبه شدد الدكتور هانى حمدى مدير إدارة مكافحة العدوى على ضرورة الالتزام بتطبيق المعايير السليمة والصحيحة في مجال مكافحة العدوى لافتاً إلى أن الهدف من الدورة زيادة المعرفة بالطرق السلمية لمكافحة العدوى وذلك  في إطار السعي لتحسين محتوى جودة الخدمات والحفاظ على البيئة وعلى الكادر الطبى  العام.

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الدقهلية مكافحة العدوى دورة تدريبية إدارة مكافحة العدوي مكافحة العدوى بالمستشفيات بالدقهلية

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