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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الدقهلية .. حريق كبير بمخبز بلدى في عزبة الشال

ارشيفيه
ارشيفيه

نشب حريق  كبير بفرن خبز بلدي مدعم بمنطقة عزبة الشال بمدينة المنصورة، والتهمت النيران محتويات المخبز بالكامل وكذلك 22 شيكارة دقيق مدعم. 

أسفر  الحادث  عن اصابة ابنة مالك المخبز وزوجه ابنه اثناء محاولتهم إخماد الحريق.

تلقت مديرية امن الدقهلية، إخطارا من قسم ثان المنصورة يفيد بورود بلاغًا من اهالي منطقة عزبة الشال بالمنصورة بنشوب حريق داخل أحد المخابز بالمنطقة.

انتقلت سيارات الاطفاء وقوات الحماية المدنية وسيارات الاسعاف الي مكان البلاغ وتم السيطرة علي الحريق قبل امتداده الي باقي اجزاء العقار.

وبانتقال ضباط  مباحث قسم شرطة ثان المنصورة الي مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب الحريق بمخبز بلدي مدعم بمنطقة عزبة الشال والمخبز بالطابق الارضي بعقار مكون من 6 طوابق علي مساحة 110 متر تقريبًا ملك ا أحمد السعيد المرس 65 عاما ونجم عن ذلك احتراق محتويات المخبز بالكامل وعدد 22 شيكارة دقيق مدعم .
كما اسفر الحادث عن اصابة نجله مالك المخبز، مروة أحمد السعيد المرسي، 28 سنة،حاصلة علي ليسانس آداب، وزوجة نجل مالك المخبز، مروه أكرم محمد رزق، 24 عاما، حاصلة على ليسانس آداب، بحاله اختناق، حال محاولتهم إخماد الحريق وتم نقلهم إلي مستشفي المنصورة العام القديم .
وتبين أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بإحدي ماكينات المخبز .
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.

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